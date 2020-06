A Xiaomi não esconde a sua pretensão de lançar uma tecnologia de carregamento ultra rápido de 100W. O trabalho nesse sentido já está a ser feito há bastante tempo e, apesar de vários contratempos, poderá ser ainda este ano que a tecnologia Super Charge Turbo venha a ser integrada num qualquer smartphone da marca.

Atualmente, é a OPPO que consegue oferecer uma maior potência de carregamento, de 65W.

Xiaomi e os entraves ao lançamento do Super Charge Turbo

Hoje é a OPPO a detentora da tecnologia de carregamento mais rápido do mercado. A empresa chinesa desde sempre se apresentou como uma referência na área, com resultados muito positivos para o segmento dos smartphones.

Mas a Xiaomi também está nesta corrida. Foi em março do ano passado que a empresa apresentou um primeiro teste onde demonstrava a velocidade de carregamento de uma bateria de 4000 mAh a 100W contra a uma de 3700 mAh a 50W (tecnologia de carregamento rápido da OPPO da altura).

Mais de um ano depois, a Xiaomi ainda não foi capaz de colocar no mercado tal tecnologia de carregamento ultra rápido, não porque não é eficiente a carregar, mas porque existem outras dificuldades associadas.

Em primeiro lugar, estas baterias carregam mais rapidamente, mas também perdem capacidade de forma mais rápida, ao longo do tempo. Segundo Lu Weibing, vice-presidente da Xiaomi, há uma perda de 20% da capacidade total da bateria quando comparada com uma que carrega a 30W. Na prática, significa isto que em pouco tempo, uma bateira de 4000 mAh passaria a ter apenas 3200 mAh de capacidade.

Além disso, Weibing referiu ainda, há uns meses, que havia também um problema de segurança associado. Este carregamento rápido pode levar ao sobreaquecimento da bateria, podendo causar mau funcionamento de outros componentes do smartphone e, mais grave que isso, aumenta o risco de explosão.

Carregamento a 100W poderá chegar mesmo este ano

Apesar destes entraves ao lançamento da tecnologia, parece que 2020 terá ainda espaço para o carregamento a 100W. Uma fonte chinesa, sem avançar qual o modelo a integrar tal bateria, avançou que esta solução irá mesmo ser lançada em breve. Esta fonte, tem um histórico de fugas de informação relativas à Xiaomi com um elevado grau de fiabilidade.

Especula-se, no entanto, que possa vir associada ao Xiaomi Mi MIX 4 ou, quem sabe, a um Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Com isto, a Xiaomi será a empresa com a tecnologia de carregamento de bateria mais rápida do mundo, associada a um smartphone. Não esquecendo que a Lenovo, com o seu futuro Legion prepara-se para trazer ao mercado carregamento a 90W. A Vivo estará também a trabalhar numa a 120 W, mas isso, parece que a Xiaomi também… E não se sabe quando poderá chegar ao consumidor.