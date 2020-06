Portugal: Governo vai dar computador a 300 mil estudantes

Esta pandemia que ainda vivemos revelou várias carências na sociedade. Com muitas famílias confinadas em casa e aulas online, a verdade é que muitos não tinham sequer computadores para acompanhar as atividades e realizar trabalhos.

Atentos a tal “descriminação”, o Governo revelou que Durante o próximo ano letivo, cerca de 300 mil alunos vão receber um computador com acesso à Internet.

Um computador para 300 mil alunos! Mas computadores são da escola…

Durante o próximo ano letivo, cerca de 300 mil alunos vão receber um computador com acesso à Internet. Os equipamentos serão entregues por prioridade, pois numa primeira fase apenas as famílias carenciadas, beneficiárias dos escalões A e B da ação social irão receber. Ficam de fora os alunos do escalão C.

Os equipamentos vão custar 70 milhões de euros, que sairão da reprogramação dos fundos europeus geridos pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) revela o JN após declarações de Ana Abrunhosa (ministra da Coesão Territorial).

Não há garantias que os equipamentos sejam entregues já em setembro e por cada ciclo será atribuída uma máquina com especificações diferentes. A ministra referiu que os computadores pertencerão às escolas, mas que serão entregues aos alunos para realizar as suas tarefas escolares.

A aquisição dos computadores custará 450 milhões de euros, sendo que 400 milhões são do programa Portugal 2020. Segundo Ana Abrunhosa, , o maior investimento é na instalação de internet dee banda larga nas escolas, a criação de conteúdos pedagógicos digitais e a formação de professores.

Leia também…