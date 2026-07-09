De auriculares a joias: Huawei prepara o próximo capítulo no áudio open-ear
Há três anos, a Huawei revolucionou o segmento de áudio com a introdução de uma categoria inédita: auriculares clip-on que funcionam como verdadeiras peças de joalharia, sem comprometer o desempenho sonoro. Agora, a marca prepara-se para apresentar o próximo membro da família FreeClip.
Huawei reconhecida no segmento open-ear
O áudio open-ear é um dos segmentos com maior crescimento a nível global, com a série Huawei FreeClip a liderar as vendas mundiais de auriculares clip-on durante dois anos consecutivos, segundo a marca, em 2024 e 2025.
Este sucesso reflete a preferência dos consumidores por dispositivos que aliam design, conforto e qualidade sonora.
O reconhecimento estende-se à crítica especializada, com os FreeClip 2 a conquistarem galardões de prestígio como o iF Design Award 2026 e o Good Design Award 2025.
Foram também distinguidos em publicações de renome internacional, como a Cosmopolitan e a Forbes, que destacam a sua leveza, estética minimalista e experiência de utilização ímpar.
O próximo nível de engenharia e fabrico
O novo modelo avança a linguagem estética da linha, introduzindo a nova estrutura luminous airy C-bridge.
Esta construção combina silicone líquido suave com um processo de texturização luminosa, resultando num acabamento brilhante e metálico, alcançado através de 22 rigorosas etapas de mistura e aplicação de tinta, segundo a Huawei.
O resultado é uma superfície com profundidade visual genuína, que mantém o seu caráter sob diferentes condições de iluminação, oferecendo um toque suave e uma aparência de alta joalharia.
Apesar da forte aposta na estética, a Huawei promete que o conforto e a qualidade de áudio permanecem inalterados. O novo dispositivo mantém o ajuste seguro e livre de fadiga, ideal para deslocações, ambientes de escritório ou atividades ao ar livre.
A nível acústico, herda as capacidades inteligentes dos FreeClip 2, integrando um poderoso driver de duplo diafragma que proporciona agudos cristalinos e graves profundos e envolventes.
Mais detalhes sobre a nova adição à série Huawei FreeClip serão anunciados em breve.
⭐️ Até 17 de agosto, a marca disponibiliza uma campanha exclusiva de lançamento para a nova versão dos Huawei FreeClip.
Na compra de um dispositivo desta nova gama, os utilizadores podem usufruir de um desconto imediato de 40 euros através do cupão A40CLIP2SPT.