Plumbing Simulator, para resolver problemas na canalização

Foi recentemente anunciado o jogo Plumbing Simulator que, tal como o nome indica, se trata de um jogo que simula a vida de um canalizador. Venham ver como se desentopem canalizações...

Os simuladores continuam a conquistar um público cada vez mais vasto e Plumbing Simulator pretende destacar-se dos restantes concorrentes do mercado, ao oferecer uma abordagem realista ao mundo da canalização, colocando os jogadores perante desafios que vão muito além da simples substituição de tubagens.

Em Plumbing Simulator, cada intervenção exige uma inspeção detalhada das instalações, permitindo identificar a origem dos problemas antes de desmontar os componentes danificados e reconstruir todo o sistema de canalização, peça a peça, recorrendo a uma variedade de ferramentas profissionais.

O jogo apresenta diferentes tipos de tubagem, incluindo cobre, aço e plástico, sendo que cada material possui características próprias e requer técnicas, equipamentos e métodos de trabalho distintos. Além das reparações de emergência, os jogadores terão também de planear e construir redes completas de canalização e esgotos, selecionando cuidadosamente as dimensões das tubagens, as ligações e as válvulas mais adequadas para cada projeto.

À medida que os trabalhos forem sendo concluídos com sucesso, será possível desbloquear contratos de remodelação de casas de banho, por exemplo. Estes projetos permitirão personalizar os espaços, escolhendo louças sanitárias, acessórios e elementos decorativos, tendo sempre em consideração o orçamento estabelecido por cada cliente.

A gestão financeira será igualmente um elemento importante da experiência. Os jogadores poderão optar por componentes mais económicos para reduzir os custos das obras, embora essa decisão possa aumentar o risco de falhas futuras, tornando essencial encontrar um equilíbrio entre poupança, qualidade e fiabilidade.

Entre as principais mecânicas do jogo estão a identificação de fugas de água, o corte do abastecimento para evitar inundações, a substituição de componentes individuais através de um sistema de inspeção detalhado e a construção integral de sistemas de canalização. A componente de personalização das casas de banho e a necessidade de gerir os custos de cada projeto acrescentam ainda uma dimensão estratégica à jogabilidade.

Os responsáveis pelo desenvolvimento prometeram que serão revelados ao longo dos próximos meses, mais detalhes sobre Plumbing Simulator, incluindo novas demonstrações de jogabilidade.

Plumbing Simulator está atualmente previsto para PC, Nintendo Switch, Xbox Series e PlayStation.