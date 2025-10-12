Fãs corrigem notas de jogadores de EA SPORTS FC 26
EA SPORTS FC 26 já dribla nas consolas (e PCs) de Portugal mas, tal como a EA SPORTS prometeu, os fãs foram ouvidos e a comunidade deu o seu veredicto. As notas de alguns dos melhores jogadores mereceram alguns reparos.
Com efeito, uma das promessas da EA SPORTS no que respeita a EA SPORTS FC 26, foi a de ouvir os fãs e de levar a sério as suas criticas, sugestões e ideias.
Dito e feito, EA SPORTS FC 26 foi lançado com algumas dessas interações dos jogadores mas, parece que ainda há espaço para melhorias. E as notas dos jogadores é precisamente uma delas.
No final da semana passada, EA SPORTS FC 26 recebeu a sua primeira campanha live service de ratings, denominada de Ratings Reload. Com efeito, depois do anuncio dos Ratings Base do EA SPORTS FC 26 em setembro, os fãs e jogadores do mundo inteiro partilharam as suas opiniões e daí resultaram algumas mudanças de cenário.
Dito isto, Ratings Reload apresenta as alterações mais solicitadas pelos jogadores, desde o rating geral (OVR) até aos próprios PlayStyles de cada atleta. Com base no feedback dos fãs e dos próprios atletas, esta atualização integra os votos de "underrated" da Base de Dados de Ratings do FC 26, combinados com comentários feitos nas redes sociais dos clubes parceiros e da EA SPORTS FC.
As alterações mais pedidas pela comunidade deram origem a duas equipas Ratings Reload no Football Ultimate Team. Esta atualização incluirá também novos Eventos Live e Evoluções temáticas que reforçam cada uma das seis estatísticas principais.
Ratings Reload - Team 1:
- Michael Olise
- Lotte Wuben-Moy
- Lucy Bronze
- Jovana Damnjanović
- Julián Alvarez
- Pau Cubarsí
- Tyler Morton
- Florian Thauvin
- Heung Min Son
- Anders Dreyer
- Eberechi Eze
- Marc Cucurella
- Hugo Ekitiké
- Oscar Bobb
- Cristian Romero
- Scott McTominay
- Salma Paralluelo
- Mary Alice Vignola
- Manaka Matsukubo
- Trinity Rodman
Podem ver mais informações sobre os Rating Reload, aqui.
Esta Ratings Reload Team 1 está já disponível em EA SPORTS FC 26 e a Team 2 será anunciada a 17 de outubro.
EA SPORTS FC 26 já se encontra disponível para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.