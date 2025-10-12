Fãs corrigem notas de jogadores de EA SPORTS FC 26

EA SPORTS FC 26 já dribla nas consolas (e PCs) de Portugal mas, tal como a EA SPORTS prometeu, os fãs foram ouvidos e a comunidade deu o seu veredicto. As notas de alguns dos melhores jogadores mereceram alguns reparos.

Com efeito, uma das promessas da EA SPORTS no que respeita a EA SPORTS FC 26, foi a de ouvir os fãs e de levar a sério as suas criticas, sugestões e ideias.

Dito e feito, EA SPORTS FC 26 foi lançado com algumas dessas interações dos jogadores mas, parece que ainda há espaço para melhorias. E as notas dos jogadores é precisamente uma delas.

No final da semana passada, EA SPORTS FC 26 recebeu a sua primeira campanha live service de ratings, denominada de Ratings Reload. Com efeito, depois do anuncio dos Ratings Base do EA SPORTS FC 26 em setembro, os fãs e jogadores do mundo inteiro partilharam as suas opiniões e daí resultaram algumas mudanças de cenário.

Dito isto, Ratings Reload apresenta as alterações mais solicitadas pelos jogadores, desde o rating geral (OVR) até aos próprios PlayStyles de cada atleta. Com base no feedback dos fãs e dos próprios atletas, esta atualização integra os votos de "underrated" da Base de Dados de Ratings do FC 26, combinados com comentários feitos nas redes sociais dos clubes parceiros e da EA SPORTS FC.

As alterações mais pedidas pela comunidade deram origem a duas equipas Ratings Reload no Football Ultimate Team. Esta atualização incluirá também novos Eventos Live e Evoluções temáticas que reforçam cada uma das seis estatísticas principais.

Ratings Reload - Team 1:

Michael Olise

Lotte Wuben-Moy

Lucy Bronze

Jovana Damnjanović

Julián Alvarez

Pau Cubarsí

Tyler Morton

Florian Thauvin

Heung Min Son

Anders Dreyer

Eberechi Eze

Marc Cucurella

Hugo Ekitiké

Oscar Bobb

Cristian Romero

Scott McTominay

Salma Paralluelo

Mary Alice Vignola

Manaka Matsukubo

Trinity Rodman

Podem ver mais informações sobre os Rating Reload, aqui.

Esta Ratings Reload Team 1 está já disponível em EA SPORTS FC 26 e a Team 2 será anunciada a 17 de outubro.

EA SPORTS FC 26 já se encontra disponível para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.