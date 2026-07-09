OpenAI lança ChatGPT Work: a maior aposta da empresa no mundo empresarial

Esta quinta-feira, a OpenAI apresentou o ChatGPT Work, uma nova solução pensada especificamente para equipas e ambientes profissionais, lançada em simultâneo com a disponibilização geral da nova geração de modelos GPT-5.6.

O ChatGPT Work não é apenas mais um plano de subscrição, apresentando-se como um agente com capacidade para reunir contexto a partir de aplicações e ficheiros ligados à conta, e usar essa informação para produzir documentos, folhas de cálculo, apresentações e outros materiais de trabalho de forma autónoma.

A novidade chega aos utilizadores primeiro através das aplicações para Mac e Windows, disponíveis para todos os planos, com a versão para browser a seguir nos próximos tempos.

A ideia é que o assistente deixe de ser apenas um chat reativo e passe a comportar-se como um verdadeiro colega de equipa, capaz de avançar com tarefas de forma mais autónoma.

Esta funcionalidade é uma evolução natural do caminho que a OpenAI já vinha a trilhar, desde os chamados workspace agents, lançados em abril como sucessores dos GPTs personalizados, até aos plugins do Codex direcionados a funções empresariais específicas, introduzidos em junho.

O ChatGPT Work junta essas peças num pacote mais coeso e ambicioso.

Antes do anúncio oficial, alguns indícios encontrados em código e materiais de pré-lançamento apontavam ainda para assistentes de trabalho personalizáveis, configuráveis por administradores com contexto específico da empresa, e para uma opção de "reiniciar" o ambiente de trabalho, apagando ficheiros do espaço partilhado sem afetar a biblioteca pessoal de cada utilizador.

Estas funcionalidades não foram, contudo, confirmadas pela OpenAI.

GPT-5.6: três opções para diferentes necessidades

A par do ChatGPT Work, a OpenAI tornou público o GPT-5.6, disponível em três variantes:

Sol , que é a versão mais poderosa, agora com um novo "modo ultra" que permite delegar partes do trabalho a submodelos, acelerando tarefas mais complexas;

, que é a versão mais poderosa, agora com um novo "modo ultra" que permite delegar partes do trabalho a submodelos, acelerando tarefas mais complexas; Terra , pensado para o equilíbrio entre desempenho e custo no dia a dia;

, pensado para o equilíbrio entre desempenho e custo no dia a dia; Luna, que é a opção mais rápida e leve.

Segundo Sam Altman, citado pela CNBC, o modelo Sol é 54% mais eficiente em tokens do que a concorrência em tarefas de codificação agêntica, um argumento que a OpenAI sabe ser decisivo para as empresas, cada vez mais atentas à relação entre despesa e valor obtido com a IA.

Um verdadeiro hub dedicado ao trabalho

O lançamento do ChatGPT Work confirma a estratégia da OpenAI de transformar o ChatGPT num verdadeiro sistema operativo para o trabalho, e não apenas numa ferramenta de conversação.

Falta ainda perceber detalhes como o modelo de preços específico para esta solução e o calendário completo de disponibilidade global.

De qualquer forma, a OpenAI mostra que a corrida pela IA empresarial está a intensificar-se e ela não quer ficar para trás.