Ficou sem um bem no controlo de segurança do aeroporto? Saiba como o pode recuperar

Esquecer uma garrafa de perfume, um canivete, uma tesoura ou outro objeto no controlo de segurança do aeroporto é mais comum do que parece. Em muitos casos, os passageiros assumem que o bem está perdido para sempre. No entanto, dependendo do que aconteceu ao objeto e das regras do aeroporto, poderá ainda ser possível recuperá-lo.

Hoje, durante o embarque no aeroporto de Nice, deparámo-nos com uma situação que, afinal, é mais comum do que muitos imaginam. Algumas passageiras chegaram ao controlo de segurança com perfumes e outros produtos de beleza na bagagem de cabine. Por esquecimento, não os colocaram na bagagem de porão antes de seguirem para o controlo.

O resultado foi a retenção dos artigos, uma vez que não cumpriam as regras para transporte na cabine. A situação gerou algum alvoroço, já que, segundo as próprias passageiras, se tratava de produtos de elevado valor.

Mas fica a questão: haverá alguma forma de recuperar estes bens quando já não existe tempo para regressar ao balcão de check-in e colocá-los na bagagem de porão? Ou, uma vez retidos no controlo de segurança, ficam perdidos para sempre?

Porque é que os objetos ficam retidos?

Durante o controlo de segurança, os agentes verificam se os passageiros transportam artigos proibidos ou sujeitos a restrições na bagagem de cabine.

Entre os mais comuns estão:

Líquidos em embalagens superiores a 100 ml.

Objetos cortantes, como facas, tesouras e canivetes.

Ferramentas.

Alguns equipamentos desportivos.

Outros artigos considerados potencialmente perigosos.

Quando um destes objetos é detetado, o passageiro tem normalmente de decidir o que fazer antes de seguir viagem.

Nem todos os objetos são destruídos

Ao contrário do que muitos pensam, um objeto retido nem sempre é imediatamente destruído. As opções disponíveis dependem do aeroporto, da companhia aérea e do tempo disponível antes do embarque.

Em muitos casos, o passageiro pode:

Regressar à zona pública e colocar o objeto na bagagem de porão, caso ainda seja possível fazer o check-in;

Entregar o artigo a um familiar ou amigo que esteja no aeroporto;

Enviá-lo por correio, se o aeroporto disponibilizar esse serviço;

Optar por abandonar voluntariamente o objeto.

Se nenhuma destas opções for possível, o bem fica normalmente sob custódia do operador responsável pela segurança ou do próprio aeroporto.

Posso recuperar o objeto mais tarde?

Sim, mas depende das regras de cada aeroporto. Alguns aeroportos mantêm os objetos durante um determinado período antes de lhes dar outro destino.

Nesse caso, o proprietário pode contactar o serviço de achados e perdidos ou a entidade responsável pela segurança para verificar se o artigo ainda se encontra disponível.

Será normalmente necessário apresentar:

Documento de identificação.

Descrição detalhada do objeto.

Dados do voo.

Eventualmente, prova de propriedade, no caso de artigos de maior valor.

Caso o objeto ainda esteja disponível, poderá ser levantado presencialmente ou, em alguns aeroportos, enviado para outra morada mediante o pagamento dos respetivos custos.

E se o objeto tiver sido abandonado?

Se o passageiro declarar que abandona voluntariamente o artigo para poder embarcar, a recuperação torna-se muito mais difícil.

Dependendo da legislação nacional e dos procedimentos internos do aeroporto, estes objetos podem ser:

Destruídos;

Reciclados;

Doados a instituições;

Vendidos em leilões ou através de entidades autorizadas, quando a lei o permite.

Uma vez concluído esse processo, deixa de ser possível reclamar a sua devolução.

Como aumentar as hipóteses de recuperação?

Se perceber que deixou um objeto importante no controlo de segurança, o ideal é agir rapidamente.

Contacte o aeroporto onde ocorreu a retenção, indicando:

Data e hora aproximadas;

Número do voo;

Terminal utilizado;

Descrição completa do objeto.

Quanto mais cedo fizer o contacto, maiores são as probabilidades de o artigo ainda se encontrar guardado.

A melhor solução continua a ser a prevenção

Antes de viajar, confirme sempre as regras relativas aos artigos permitidos na bagagem de cabine. Verifique especialmente líquidos, baterias, ferramentas e objetos cortantes.

Alguns minutos de preparação antes de sair de casa podem evitar a perda de bens pessoais, atrasos no controlo de segurança e custos inesperados durante a viagem.

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