Este chapéu solar pode carregar o seu smartphone. Sim, leu bem!

Para que a bateria dos seus equipamentos não seja mais um problema, uma empresa encheu-se de criatividade e desenvolveu um chapéu solar. Sim, um chapéu repleto de pequenos painéis e através do qual pode carregar o seu smartphone ou os seus auriculares.

Uma vez que a "necessidade aguça o engenho", a EcoFlow desenvolveu um acessório curioso: um chapéu de aba larga para atividades ao ar livre.

Apesar de parecer igual a qualquer outro ao longe, é nos detalhes que se percebe o engenho. O chapéu solar está coberto por pequenos painéis solares, a 360 graus.

Assim sendo, uma vez na cabeça ou até mesmo pousado numa superfície, desde que esteja exposta ao sol, não tem qualquer ângulo morto e permite carregar dispositivos móveis, como smartphones e auriculares.

Um powerbank sempre à mão

Conforme anunciado pela EcoFlow, este chapéu é leve e confortável de usar por longos períodos de tempo, e pode ser facilmente dobrado para guardar na mochila ou na bagagem, sendo muito compacto.

Este chapéu solar pode ser útil numa ampla variedade de cenários, desde idas à praia, campismo ou piqueniques. Além disso, pode ser um parceiro pertinente para caminhadas e pesca, por exemplo.

Resistente à água e às poeiras, com classificação IP65, o chapéu promete ser durável e confiável.

O utilizador pode carregar dispositivos móveis, por via de qualquer uma das portas USB-A ou USB-C duplas incorporadas no chapéu, e pode até ligar dois dispositivos ao mesmo tempo, por forma a carregá-los em simultâneo.

Chapéu solar EcoFlow