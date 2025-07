Óculos inteligentes integram visor com Realidade Aumentada para nadar à séria!

A tecnologia permite que o limite da inovação seja a imaginação. De facto, atualmente há gadgets para todos os gostos e com novidades que não param de nos surpreender. Sabia que existem óculos de natação com visor de Realidade Aumentada (RA) que vigia igualmente os sinais vitais do nadador?

Realidade Aumentada debaixo de água

Se é adepto de natação e de equipamentos de treino aquático, talvez já conheça esta inovação. A empresa tecnológica canadiana Form lançou uma atualização dos seus óculos Smart Swim 2, que monitorizam o desempenho e a frequência cardíaca durante o exercício, apresentando essas estatísticas num visor de realidade aumentada.

A nova versão destaca-se pela maior durabilidade, graças à inclusão de lentes com Gorilla Glass, resistentes a danos.

Nadar com informação dos sinais vitais

Já vimos visores RA noutros dispositivos wearables (vestíveis), e a Form tem vindo a aperfeiçoar estes óculos inteligentes há cerca de seis anos.

Estes óculos foram concebidos para medir vários dados tanto em piscinas como em mar aberto, incluindo: frequência cardíaca (através de um sensor ótico junto à têmpora), ritmo, cadência de braçadas, tempo, distância, calorias queimadas, número de braçadas, distância por braçada e tempos parciais.

Com uma carga completa, oferecem até 14 horas de utilização. Em situações de urgência, 10 minutos de carregamento garantem 2 horas de uso.

É possível partilhar os dados de treino em plataformas como o Strava ou subscrever a aplicação de treinos da Form, que inclui planos guiados e análise de técnica.

Óculos com bússola para nadar no mar sem se perder!

Entre as funcionalidades destacam-se: a conversão de um plano de treino em papel para uma sessão guiada visível nos óculos e uma bússola digital (sem GPS) para ajudar na navegação em águas abertas.

As avaliações sublinham a clareza e simplicidade do visor RA, tornando fácil a visualização das estatísticas durante a natação. A interface dos óculos é intuitiva, focada apenas nos modos essenciais, sendo que a personalização avançada é feita através da app móvel.

Também se pode emparelhar com relógios Apple e Garmin para apresentar dados GPS, como o ritmo por 100 metros.

Os Smart Swim 2, lançados no ano passado, têm um preço base de 279 euros. No entanto, por mais 50 euros, obtém-se a versão Pro, com lentes Gorilla Glass resistentes a riscos e embaciamento (desde que se utilize o spray antiembaciamento incluído, basicamente champô de bebé diluído em água, fácil de repor).

As críticas são, em geral, positivas, destacando a precisão e funcionalidade para nadadores sérios. A principal crítica é o custo adicional de 15 euros/mês ou 99 euros/ano para aceder a muitas das funcionalidades avançadas, como os planos de treino e a bússola digital.

Ainda assim, trata-se de um equipamento curioso e interessante, que se apresenta com uma estrutura solida e muito resistente à água.