O que acontece se o seu filho tiver um acidente com o seu carro?

É cada vez mais comum os filhos utilizarem o carro dos pais, seja por conveniência, poupança ou porque ainda não possuem veículo próprio. No entanto, surge uma dúvida frequente: o que acontece se o seu filho tiver um acidente ao volante do seu carro?

O que pode acontecer se o seu filho tiver um acidente com o seu carro?

A resposta depende de vários fatores, desde a autorização para conduzir até às condições da apólice de seguro.

1. Responsabilidade e cobertura do seguro

Se o seu filho tem carta de condução válida e estava autorizado a conduzir o carro, a maioria das apólices de seguro cobre o acidente normalmente, mesmo que o condutor não seja o proprietário do veículo. Neste caso, o procedimento segue o habitual: preencher a declaração amigável, contactar a seguradora e aguardar a peritagem e eventual reparação do automóvel.

No entanto, é fundamental verificar se a apólice tem alguma restrição quanto à idade ou experiência dos condutores. Algumas seguradoras aplicam franquias mais elevadas ou até recusam cobrir danos se o condutor tiver menos de 25 anos ou menos de dois anos de carta.

2. Condução sem autorização

Se o seu filho conduzia sem o seu conhecimento ou consentimento, a situação torna-se mais complicada. A seguradora pode recusar a cobertura dos danos ao veículo e, em caso de sinistro com terceiros, poderá exigir o reembolso das indemnizações pagas. Nestes casos, o proprietário e o condutor podem ser responsabilizados civil e financeiramente pelos prejuízos causados.

3. Condução ilegal

Se, além de não ter autorização, o seu filho não tiver carta de condução ou estiver sob o efeito de álcool ou drogas, as consequências são ainda mais graves. Para além da recusa de cobertura por parte do seguro, podem existir implicações legais sérias, incluindo multas elevadas, apreensão da viatura e processos-crime.

4. Prevenção e boas práticas

Para evitar surpresas desagradáveis, é recomendável: