As fabricantes de smartphones estão hoje a atacar fortemente o segmento das televisões inteligentes. No caso da Xiaomi nem sequer é uma novidade, visto que a empresa já colocou no mercado várias soluções. No entanto, acaba de anunciar a sua primeira TV com ecrã OLED.

A Xiaomi Mi TV Master de 65″ OLED já é uma realidade por um preço que ronda os 1630 €.

Foi há poucos dias que aqui analisámos uma TV OLED, onde pudemos comprovar que a reprodução de pretos, sem sombras ou esbatimentos, só é conseguido verdadeiramente com esta tecnologia. Além disso, o ângulo de visão num destes ecrãs é também absolutamente incrível, não havendo qualquer perda de qualidade de imagem, seja em que posição a pessoa se encontrar da TV.

Para saber mais, poderá ler a nossa análise completa à TV OLED Hisense H55O8B:

Mi TV Master de 65″, a primeira smart TV OLED da Xiaomi

A Xiaomi, depois de vários lançamentos de TVs com ecrã LCD, estreia-se agora no mundo OLED com a nova série Mi TV Master. Trata-se de uma televisão inteligente com ecrã de 65″, com uma taxa de atualização de 120Hz, MEMC, e resolução 4K. Apresenta uma gama de cores DCI-P3 98,5%, taxa de contraste de 1000000: 1 e brilho máximo de 1000 nits. Adicionalmente, oferece HDR10+, Dolby Vision e tempo de resposta de 1ms.

O design deste produto é mais cuidado que o dos modelos de smart TV apresentados anteriormente pela marca, com um painel bastante fino e margens reduzidas. A contar que o ecrã ocupa 98,8% de todo o painel frontal.

O SoC que equipa esta Mi TV Master de 65″ é o MediaTek MTK9650 com CPU Mali-G52 MC1, inclui 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Já em termos de software, vem com a MIUI desenhada para TV e com o agregador de serviços Patchwall.

O sistema de som integrado é de 65W e inclui altifalantes de potência 2 × 12,5W, sistema surround de 2 × 10W e ainda um subwoofer 20W 50Hz. Suporta, portanto, todos os formatos de áudio mais populares, como DTS Audio, Dolby Audio e Dolby Atmos 2.1.2. Sendo um produto destinado ao mercado chinês, inclui assim um sistema de microfones dedicado à assistente de voz XiaoAI.

A televisão inclui ligação Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e, além disso, 3 portas HDMI, 2 portas USB, SPDIF, Ethernet e ligação para antena.

Uma das vantagens desta TV prende-se com o facto de ter suporte para um modo profissional de jogo. Por fim, a Mi TV Master de 65″ está a ser lançada na China, pelo preço de 12 999 Yuan, o que corresponde a ~1 630 €, à taxa de câmabio atual.