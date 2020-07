ZenZoe: Robô que ajuda a prevenir da COVID-19 chegou a Portugal

Já imaginou um robô capaz de fazer a limpeza de espaços públicos e ajudar assim no combate à COVID-19? Sim, isso já existe e foi fabricado na vizinha Espanha.

Em Portugal os números revelados no boletim epidemiológico mostram claramente que o nosso país não está propriamente no melhor caminho. Da região de Lisboa e Vale do Tejo chegam o maior número de casos e é preciso definir novas estratégias e medidas. Este robô chega com a missão de eliminar o novo coronavírus e chama-se ZenZoe.

Robô tem uma eficácia de 99,99% contra a COVID-19

Chama-se ZenZoe e é um robô que tem a capacidade de eliminar o novo coronavírus de espaços públicos. Segundo as informações, este robô conseguir desinfetar espaço com uma eficácia de “99,99%”.

Este equipamento é distribuído em Portugal pela empresa Aura Light, mas foi fabricado pelas espanholas ASTI Mobile Robotics e BOOS Technical Lighting.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware…

Dado que a sua [do ZenZoe] ação não é tóxica, não implica tempos de espera para que se possa voltar a utilizar o espaço desinfetado. A tecnologia está indicada para ser utilizada em diversos espaços: de hospitais a fábricas, centros comerciais, escritórios ou outras instalações de grande dimensão. É o desenho exclusivo da lâmpada de luz ultravioleta utilizada e a sua potência, intensidade e dimensão que, combinadas com o movimento contínuo do robô, permite realizar uma limpeza eficaz, a todos os pontos e zonas críticas, fazendo uma desinfeção a nível horizontal e vertical.

Ainda segundo o comunicado, “o ZenZoe precisa apenas de oito minutos para desinfetar uma área de 25 metros quadrados”.

Veja o robô ZenZoe em vídeo…

Este robô usa tecnologia de luz ultravioleta (UV-C), que permite eliminar do ar e de qualquer superfície os germes e agentes patogénicos associados responsáveis pela COVID-19. Segundo as informações, este robô pode ser usado em hospitais a fábricas, centros comerciais, escritórios ou outras instalações de grande dimensão. Este é mais uma “arma” contra esta doença que ainda não tem solução.

