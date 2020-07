A atualização de maio do Windows 10 não foi tão inocua como se esperava. Os problemas, mesmo que controlados e em númro reduzido, têm-se mostrado uma dor de cabeça para os utilizadores.

Estes continuam ainda a surgir e a mostrar que esta nova versão não está totalmente isenta de situações anormais. Agora foi a própria Microsoft a vir a público reconhecer que também o OneDrive foi afetado com esta nova atualização.

Mais um problema no Windows 10

Ao longo dos anos, o OneDrive tem estado a integrar-se de forma única com o Windows 10. É já uma ferramenta quase invisível para cópias de segurança que o sistema usa de forma útil e para dar segurança.

Isso leva a que muitos ficheiros acabem por irem para esta nuvem e ali ficarem até o utilizador necessitar deles, não ocupando espaço essencial no disco. É precisamente nesta função que agora está a surgir um sério problema para alguns utilizadores.

OneDrive deixou de funcionar como devido

Do que é revelado, desde a atualização de maio do Windows 10 que o OneDrive deixou de funcionar de forma correta. Indica constantemente falhas de conetividade e impede o acesso a esses ficheiros do utilizador.

Mesmo estando a ser reportado e relatado quase desde que a atualização surgiu, a Microsoft só agora reconheceu o problema e admitiu que está a trabalhar para a sua resolução numa próxima atualização do Windows 10.

Microsoft admite problema com atualização

Ao mesmo tempo que admitiu esta falha a sua atualização, a Microsoft ofereceu ainda uma solução temporária. Esta passa por executar o comando abaixo numa janela do terminal ou da PowerShell como admin, que vai mudar uma chave de registo.

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cldflt\instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d "CldFlt"

Espera-se assim que este seja mais um problema a resolver em breve. A Microsoft terá uma atualização dentro de uma semana onde podem surgir novidades para vários destas questões que têm afetado o Windows 10.