A Huawei tem conseguido uma posição forte no mercado dos wearables e dos smartwatches. Estes são cada vez mais uma presença nos nossos dias e com cada vez mais funcionalidades relevantes para os utilizadores.

Com os Watch GT 2 a marca marcou uma posição e estes são cada vez mais a escolha dos consumidores. A Huawei voltou a melhorar esta sua oferta com uma simples atualização. Estes relógios estão agora ainda mais capazes e úteis.

Smartwatch é cada vez mais útil

Para além de um relógio e um espelho das notificações do smartphone, um smartwatch tem acumulado outras funções. É também dedicado à atividade física e assim consegue ser um ajudante importante para os utilizadores.

Por norma, esta tem de ser ativada e desativada quando a atividade física decorre, dando ao utilizador a responsabilidade de o ativar. A Huawei libertou agora desta necessidade, no seu Watch GT2, com uma simples atualização já disponível.

Relógio da Huawei mais útil na atividade física

Com uma simples atualização que está a ser disponibilizada para este relógio, toda a atividade física que for feita é detetada automaticamente. Assim, esta fica de imediato registada no smartwatch da Huawei e depois é passada para a app Saúde.

Para além desta melhoria, esta atualização traz também a este relógio da Huawei algo preparado para as mulheres. Este passa a ser capaz de detetar os seus ciclos menstruais e de os prever para o futuro, algo extremamente útil.

Watch GT2 recebe uma atualização essencial

A atualização que traz estas novidades está já a ser disponibilizada para todos os utilizadores, bastando ser procurada. Basta abrirem a app Saúde e na área Dispositivos escolher o relógio. No final vão ter a atualização presente e disponível para instalar.

Esta é mais uma atualização importante da Huawei para o seu relógio Watch GT2. Consegue assim torná-lo mais útil para os utilizadores e para quem os usa na atividade física, ao detetar e identificar os exercícios automaticamente.