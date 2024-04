Utilizadores querem que a Microsoft traga de volta uma das funcionalidades do Windows 7

A Microsoft está a limpar o Windows 11 de funcionalidades que julga que os utilizadores não pretendem. Estas remoções são realizadas gradualmente, sempre focadas na usabilidade e na experiência de utilização. Agora, os utilizadores pedem que o Windows 11 tenha de volta uma das funcionalidades do Windows 7 para ser ainda mais útil.

Alerta para mudança de hora no Windows 11

Para além das apps que estão a ser renovadas ou removidas, a Microsoft tem procurado melhorar a interface do Windows 11. Para isso remove muitas funcionalidades que entende serem desnecessárias ou que têm pouca utilização por parte dos utilizadores.

São vários os exemplos que têm surgido, com a maioria dos casos a dar razão às decisões da Microsoft. Muitas desaparecem e não são detetadas de imediato, sendo apenas notadas mais tarde. Isso parece acontecer agora com um alerta que o Windows 7 tinha presente.

Falamos dos alertas para a mudança de hora, algo que ajudava os utilizadores a determinar quando estes momentos aconteciam. Essa notificação foi removida, silenciosamente, com os utilizadores agora a pedirem à Microsoft que a traga de volta para ter a mesma função de alerta.

Microsoft pode recuperar função do Windows 7

Do que tem sido possível ver, há um movimento que procura trazer este alerta de volta, para ajudar os utilizadores. A publicação foi colocada no Reddit e teve muitas interações, com comentários a concordar que este alerta deveria regressar e ser uma das funcionalidades do Windows 11.

Há também uma publicação no Microsoft Feedback Hub que apresenta esta notificação como uma das opções a serem trazidas de volta para o Windows 11. Curiosamente, e ao contrário do que a Microsoft fez antes, esta ainda não tem uma indicação de que será, ou não, trazida de volta após ter sido removida depois do Windows 7.

Este é mais um caso em que os utilizadores mostram à Microsoft o que trazer para o Windows 11 e como fazer evoluir este sistema. A notificação de mudança de hora é algo que muitos querem e será interessante ver como a gigante do software resolverá este pedido, que não parece ser complicado de criar e que certamente ajudará muitos utilizadores.