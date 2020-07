A Google tem apostado em dar ao seu serviço de pesquisa muito mais do que a simples procura de páginas. De forma frequente traz outras pequenas ferramentas que o tornam ainda melhor e mais ajustado aos utilizadores.

Claro que nem todas são focadas no trabalho e na utilização intensiva e procuram trazer alguma diversão. Foi isso que a empresa agora fez, com mais um conjunto de modelos 3D para serem vistos no smartphone. Depois dos animais selvagens e do corpo humano, é agora a hora de termos os dinossauros no smartphone.

Os dinossauros chegaram em força ao Google

A Google sempre tentou tirar mais do que é considerado normal dos smartphones, em especial do Android. Estes têm capacidades que nem sempre são visíveis e que podem ser usadas noutros contextos. É assim que surge a possibilidade de serem vistos modelos 3D.

Mais uma vez a gigante das pesquisas foi mais longe e trouxe agora um novo conjunto de animais para esta vista. A escolha recaiu sobre os dinossauros, que sempre cativaram muitos. Agora, podemos finalmente ver estes gigantes do passado em realidade virtual.

Estes gigantes escondem-se na pesquisa do smartphone

Ao pesquisarmos por dinossauros ou por um dinossauro específico (Tiranossauro, Velociraptor, Triceratops e muitos outro), surge a possibilidade deste ser visto em 3D diretamente no smartphone. Assim, fica mais simples conhecer estes gigantes.

Para além disto, que não é uma novidade, a Google resolveu ir mais longe. Agora podemos ter também estes dinossauros no nosso ambiente e como se tivessem voltado novamente à vida. Basta carregar no botão Veja no seu espaço e escolher um local.

Em tamanho real e em 3D

Como lidamos com gigantes que ultrapassam a dimensão do que podemos pensar, a Google resolveu dar ainda mais. Assim, podem escolher a opção para os ver em tamanho real e eles vão crescer e ocupar o espaço real e que seria a sua área.

Agora, e com o dinossauro em casa, só precisam de girar em torno dele e ver como ele era na realidade. Este vai interagir e mostrar o seu comportamento, como se estivesse vivo e mesmo junto dos utilizadores.