Aplicação Dictafone no iOS 14 e macOS Big Sur Inclui função de redução de ruído

A Apple lançou há alguns dias o iOS 14, além dos seus outros sistemas operativos, para programadores. Ainda longe do lançamento oficial, os sistemas vão sendo descobertos e aparecem novas funcionalidades que não foram abordadas pela Apple no evento WWDC deste ano. Depois do reconhecimento de sons, das várias novidades de acessibilidade, apareceu agora a função de redução de ruído na app Dictafone.

Esta app Dictafone utiliza o microfone integrado no dispositivo para gravar voz. Com esta novidade, a captação fica com mais qualidade.

iOS 14 traz novidades também à captação de voz

A Apple anunciou o iOS 14 e macOS 11 Big Sur durante o evento da WWDC na semana passada. Conforme foi referido, estas versões foram entregues nas mãos de programadores na sua forma beta. Com isso, todos os dias aparecem novidades e aprendemos mais sobre o que a Apple trará em breve.

Uma das coisas que estamos a aprender são as melhorias não anunciadas que foram introduzidas na aplicação Dictafone no iPhone, iPad, e Mac.

Uma dessas melhorias é simples, mas que pode fazer uma grande diferença em termos de qualidade de vida – Pastas. Os utilizadores serão capazes de organizar os seus memorandos em diferentes pastas, tornando-os mais organizados.

Parte disso é uma nova funcionalidade Pastas Inteligentes que agrupará automaticamente coisas como gravações favoritos, gravações gravadas num Apple Watch, e muito mais. A própria funcionalidade Favoritos é também ela nova.

No entanto, a novidade nesta app mais interessante seja a chegada da Gravação Melhorada. Conforme foi observado por Federico Viticci, a Gravação Melhorada espera reduzir a quantidade de ruído de fundo e eco numa gravação para tornar mais fácil do que nunca ouvir e compreender a nota que acabamos de criar. Testamos e de facto nota-se alguma melhoria.

iOS 14: Investimento em áudio, voz e inteligência artificial

Apesar de já estar a ter retorno desta aposta, a Apple gastou uma tonelada de tempo e dinheiro em investigação áudio nos últimos anos. Como acompanhamos, a empresa fabricou coisas como o HomePod, AirPods Pro, e as impressionantes colunas no MacBook Pro de 16 polegadas. Portanto, não será novidade obtermos cada vez mais produtos com som melhorado.

Não temos dúvidas que ainda seremos surpreendidos com mais novidades. Seguramente os utilizadores irão descobrir mais inovações, principalmente quando a Apple tornar públicas as betas tanto do iOS 14 como do macOS 11 Big Sur no próximo mês. Contudo, como sabemos, a versão final e aberta a todos só lá para final de setembro… ou início de outubro!

