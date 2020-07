Estamos a pouco mais de um mês da revelação da nova linha Galaxy Note da Samsung. Como é habitual, o mês de agosto traz consigo esta grande novidade que dá início a mais uma temporada de grandes lançamentos.

Mesmo com a presença da COVID-19, a Samsung deverá manter a sua programação, ainda que através de um evento virtual. O que não se esperava era que surgissem já imagens deste novo modelo, ainda mais vindas da própria Samsung.

Samsung revelou demais… sem querer

É normal surgirem rumores e até informações confidenciais dos novos modelos da Samsung. Mesmo não sendo algo que a marca pretende, estas fugas acabam por acontecer com demasiada frequência.

O que não é tão normal ou decerto até esperado, é que seja a própria marca a fazer esta revelação. Mas foi isso que aconteceu agora e que terá revelado o novo Galaxy Note 20. Mesmo não sendo oficiais, revelam muito sobre este modelo.

Imagens do Galaxy Note 20 estiveram visíveis

As imagens apresentadas surgiram no site russo da marca e revelam tudo o que estará a preparar-se para apresentar em breve. Claro que a página foi, entretanto, removida e as imagens desapareceram. Estas estavam na página associada ao Note 8 e junto de um texto do Note 10.

Do que se pode ver, este modelo trará 3 câmaras traseiras, afastando a ideia de que poderá ser o modelo Ultra. No entanto, é pelo desenho desta, poderá ter presente câmaras similares.

Cobre poderá ser a nova cor deste smartphone

Há ainda um ponto que chama de imediato à atenção. Falamos da nova cor, que aparenta ser cobre, uma novidade para a Samsung, que tem sempre cores mais alternativas. Esta mesma cor chega também à S Pen, que principalmente não tem mudanças de design.

Claro que há ainda muitas dúvidas sobre a veracidade destas imagens e do que apresentam para a marca. Surgiram no site da Samsung, o que lhes dá um peso grande e quase garantem estarmos perante o novo Galaxy Note 20.