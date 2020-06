É certo e sabido que a Google tem uma novidade a ser preparada para o Android. O Nearby Share vai ser uma oportunidade para os utilizadores deste sistema partilharem ficheiros entre si, de forma rápida e direta, sem acesso à Internet.

Ainda não havia uma data ou um momento para a sua chegada, mas a Google parece que iniciou agora o processo de testes. O Nearby Share começou a surgir a alguns utilizadores, que podem já usar esta novidade para acima de tudo partilhar ficheiros.

O Nearby Share já está em testes

Há muito que se esperava que a Google apresentasse o seu serviço de partilha de ficheiros do Android. Este já tinha surgido diversas vezes, ainda que de forma indiscreta e sem ser oficial. Os trabalhos aconteciam há já algum tempo, mas agora tudo parece entretanto ter mudado.

Segundo o que alguns utilizadores estão a reportar, o Nearby Share está a chegar agora, ainda que de forma limitada e numa versão beta. A mais recente versão do Google Play services, também ela na versão beta, tem esta novidade.

Novidade do Android que chega em breve

A novidade surge agora de forma discreta no menu de partilha do Android, dando assim a possibilidade de ser usado. Claro que necessita de outro smartphone com esta novidade também presente, para assim criar a partilha e enviar o ficheiro.

Na primeira vez que o é usado, o Nearby Share deverá ser configurado. Aqui será pedido o nome do dispositivo a ser apresentado e também outra informação relevante e importante para este processo de partilha.

Partilha de ficheiros simplificada no Android

Claro que sempre que houver esta tentativa de partilha, o utilizador é notificado e ambos têm de concordar com o processo. O utilizador pode ainda definir de que forma esta é feita (dados, WiFi ou sem Internet) e quem o consegue ver.

É ainda cedo para ser massificado e mesmo nem todos os utilizadores da versão beta do Google Play services estão a ter esta novidade. Espera-se que em breve seja alargada e certamente trazida para os smartphones com a versão 6 do Android ou superior.