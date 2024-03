Afinal o Pixel 9 não chegará sozinho e a Google deverá alargar a sua oferta

É óbvio e até quase um facto consumado que a Google prepara o Pixel 9. Este será o seu próximo smartphone, mas que desta vez parece ter uma novidade interessante. A gigante das pesquisas não parece querer ficar nos 2 modelos e estará a preparar os Pixel 9, 9 Pro e o 9 Pro XL.

Já tínhamos conhecido o que poderá ser o novo Pixel 9 Pro recentemente. As imagens apresentadas mostraram um smartphone que segue a linha clássica do que é este equipamento da Google e que estaria a ser preparado.

A grande novidade desta vez é mesmo o surgir de imagens que revelam o Pixel 9, no modelo básico. Este tem naturalmente algumas diferenças, que assim distinguem os modelos no mercado e que ajustam a oferta da Google nesta área onde tem uma presença cada vez maior e cada vez mais interessante.

A mesmo tempo que estas imagens mostram o futuro Pixel 9, surge também uma informação importante. A Google deverá abandonar o lançamento de 2 modelos e abraçará algo diferente. Para 2024 a gigante das pesquisas poderá revelar 3 smartphones.

Assim, e em 2024 podemos ver surgir os Pixel 9, 9 Pro e o 9 Pro XL, com tamanhos e especificações diferentes. A linha deverá distinguir-se com uma área dedicada às câmaras ainda mais percetível e mais destacada no seu design global.

Caso se confirme o alargamento da linha dos smartphones da Google, há algumas questões que ficam já no ar. Qual será a tática da gigante das pesquisas para diferenciar os seus smartphones e assim conseguir cobrir todas as propostas.

Ao mesmo tempo, não fica claro o que a Google irá fazer com o seu modelo A. A marca deverá lançar o Pixel 8a em breve, mas o Pixel 9a poderá não ver a luz do dia, sendo encaixado no que os Pixel 9, 9 Pro e o 9 Pro XL vão oferecer aos utilizadores.