Google Play recebe novidade para tornar o Android mais seguro contra ataques

Sendo o sistema operativo móvel mais usado, a Google quer dar ao Android o máximo de segurança possível. Com várias medidas já aplicadas, a gigante das pesquisas traz agora uma novidade, para impedir que os utilizadores do Android estejam vulneráveis e se protejam contra fraudes financeiras.

Apesar de existirem muitas medidas para protegerem os utilizadores, o Android tem um péssimo registo no que toca à segurança dos utilizadores. Muitas vezes são estes os culpados destas situações, por carregarem apps de fontes pouco fidedignas ou que têm problemas claros.

A Google já tinha prometido que resolveria parte deste problema de uma forma simples. O Google Play passaria a avaliar as apps instaladas, procurando ameaças à segurança dos utilizadores e assim tornando o Android mais seguro contra ataques ou outras tentativas de roubar dados aos utilizadores.

Estas medidas vão em breve ser reforçadas e uma nova função é detalhada para ser aplicada no Android. Quer proteger os utilizadores contra fraudes financeiras e usa também o Google Play para o conseguir de forma transparente para o utilizador e o seu smartphone.

Até agora, a ferramenta nativa do Android alertava sobre apps potencialmente perigosas; antes de instalá-los no formato APK ou após um uma análise posterior. O Google Play Protect também coloca um alerta persistente na sua secção na loja Android para alertar sobre as apps considerados perigosas.

Os novos testes a serem realizados, o Play Protect vai além das ações automáticas que realizava até agora. Com a proteção estendida contra fraudes financeiras, a ferramenta de segurança monitoriza todas as apps carregadas no formato APK para verificar as permissões que eles usam e o quão perigosos são.

Durante os testes, o Play Protect alertará os utilizadores que tentarem instalar apps APK com permissões consideradas perigosas. O alerta virá acompanhado de um bloqueio de instalação a explicar os motivos para ter cuidado com o app. O utilizador não terá a opção de contornar o bloqueio, o que restringiria a instalação de APKs, sempre para manter a segurança do utilizador.