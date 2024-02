WhatsApp detalha como será a ligação com o Telegram, Messenger e outras apps

Em breve, as conversas do WhatsApp funcionarão com outras aplicações de mensagens encriptadas. As novas regras da UE obrigam a que o WhatsApp e o Messenger sejam interoperáveis com outras aplicações de conversação. Eis como isso vai funcionar.

Atualmente existem muitas aplicações que permitem conversar e a União Europeia quer mudar as regras. Messenger, iMessage, WhatsApp, Signal - estas aplicações têm as suas próprias regras, políticas, bases de dados, contactos, que nos obrigam a ter as apps instaladas. No entanto, brevemente, o WhatsApp irá dar um passo impensável para os seus 2 mil milhões de utilizadores: permitir que as pessoas lhe enviem mensagens a partir de outra aplicação. Pelo menos, é esse o plano.

Nos últimos dois anos, o WhatsApp criou uma forma de outras aplicações de mensagens se ligarem ao seu serviço e permitirem que as pessoas conversem entre aplicações. Claro, esta dinâmica não pode quebrar a encriptação de ponta a ponta utilizada para proteger a privacidade e a segurança das mensagens das pessoas.

Esta é a primeira vez que a aplicação de conversação se abre desta forma e, potencialmente, oferece maior concorrência.

União Europeia muda as regras do mundo digital

Não se trata de uma mudança inteiramente da autoria do WhatsApp. Em setembro, os legisladores europeus designaram a Meta, a empresa-mãe do WhatsApp, como uma das seis empresas "guardiãs" influentes ao abrigo da sua Lei dos Mercados Digitais, dando-lhe seis meses para abrir o seu jardim murado a outros.

A poucas semanas do fim desse prazo, o WhatsApp explica em pormenor como poderá funcionar a sua interoperabilidade com outras aplicações.

A interoperabilidade no WhatsApp e no Messenger - como ditado pelas regras europeias - centrar-se-á inicialmente nas mensagens de texto, no envio de imagens, mensagens de voz, vídeos e ficheiros entre duas pessoas. As chamadas e as conversas de grupo virão anos mais tarde.

As regras europeias aplicam-se apenas aos serviços de mensagens e não às mensagens SMS tradicionais.

Um dos principais requisitos, e isto é muito importante, é que os utilizadores optem por participar. Posso escolher se quero ou não participar na troca de mensagens com terceiros. Isto é importante, porque pode ser uma grande fonte de spam e de burlas.

Referiu Dick Brouwer, diretor de engenharia do WhatsApp e responsável pela implementação da criptografia na app Messenger.

Os utilizadores do WhatsApp que optarem por esta opção verão as mensagens de outras aplicações numa secção separada na parte superior da sua caixa de entrada. Esta caixa de entrada de "conversas de terceiros" já tinha sido detetada em versões de desenvolvimento da aplicação.

A ideia inicial é criar uma caixa de entrada separada, uma vez que estas redes são muito diferentes. Não podemos oferecer o mesmo nível de privacidade e segurança. Se o WhatsApp adicionasse o SMS, também usaria uma caixa de entrada separada, embora não haja planos para o adicionar.

Afirma Brouwer.

Então como funcionará esta interoperabilidade entre apps?

Em geral, a ideia subjacente à interoperabilidade é simples. Não deveria ser necessário saber que aplicação de mensagens os seus amigos ou familiares utilizam para entrar em contacto com eles, e deveria ser possível comunicar de uma aplicação para outra sem ter de descarregar ambas.

Num mundo interoperável ideal, poderia, por exemplo, utilizar o iMessage (Mensagens) da Apple para conversar com alguém no Telegram. No entanto, para aplicações com milhões ou milhares de milhões de utilizadores, tornar isto uma realidade não é fácil - as aplicações de mensagens encriptadas utilizam as suas próprias configurações e protocolos diferentes e têm padrões diferentes no que diz respeito à privacidade.

Apesar de o WhatsApp estar a trabalhar no seu plano de interoperabilidade há mais de um ano, ainda demorará algum tempo até que os chats de terceiros cheguem às aplicações dos utilizadores. As empresas de mensagens que quiserem interoperar com o WhatsApp ou o Messenger terão de assinar um acordo com a empresa e seguir os seus termos.

Os pormenores completos do plano serão publicados em março, diz Brouwer; ao abrigo da legislação da UE, a empresa terá vários meses para o implementar.

Brouwer afirma que a Meta preferiria que outras aplicações utilizassem o protocolo de encriptação Signal, no qual se baseiam os seus sistemas. Para além da sua aplicação homónima e dos mensageiros da Meta, o protocolo Signal é publicamente divulgado como sendo utilizado no Google Messages e no Skype.

Para enviar mensagens, as aplicações de terceiros terão de encriptar o conteúdo utilizando o Protocolo Sinal e, em seguida, agrupá-lo em estâncias de mensagens na linguagem eXtensible Markup Language (XML). Já para receber mensagens, as aplicações terão de se ligar aos servidores do WhatsApp.