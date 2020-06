A Mozilla tem-se empenhado em tornar o Firefox um browser melhor e com um consumo mais reduzido de recursos. Esta luta tem dado resultados e hoje em dia temos já uma solução que consegue ombrear com qualquer outra.

No seu ritmo de atualizações e de melhorias, a Mozilla tem lançado de forma bem certa as novas versões. A mais recente chegou agora e o Firefox 78 traz muitas novidades importantes para os utilizadores.

Melhorias da Mozilla em muitas áreas

Presente num leque bem alargado de plataformas, o Firefox tem conseguido impor-se neste mercado bem competitivo. Com propostas cada vez mais atraentes, como o Edge e o Chrome, este browser tem mesmo de melhorar para não ser ultrapassado.

Esta nova versão do browser da Mozilla traz algumas novidades para o Windows e para o macOS, onde acaba por se marcar como uma versão limite. Não sendo uma versão de mudança completa, traz novidades interessantes e até importantes.

Um browser muito mais simples no Windows

No caso do sistema da Microsoft, o Firefox 78 tem agora uma área dedicada à segurança, no Painel das Proteções. Ao acederem a about:protections, vão ter uma visão geral de como este browser tem funcionado para garantir a segurança do utilizador.

Há também uma mudança importante no processo de desinstalação do Firefox. Como a Mozilla percebeu que muitos recorrem a este processo para reinstalar o seu browser, passou a existir aqui um botão para fazer um reset e assim partir sem dados.

Fim da linha do Firefox para muitas versões do macOS

No caso do macOS, o Firefox é a última versão disponível para as versões 10.9, 10.10 e 10.11. Estes vão ser transferidos para a versão ESR (Extended Support Release), que será garantido pelas atualizações seguintes desta versão.

Há ainda, como é normal, as necessárias correções de segurança e as melhorias gerais do Firefox. Caso ainda não tenha a atualização disponível no browser da Mozilla, pode usar estes links diretos: Windows (32 bits) | Windows (64 bits), Linux (32bits) | Linux (64-bits), MacOS.