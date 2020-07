O Google Photos sempre foi uma mais valia para os utilizadores Android. Para além de receber todas as fotografias que são tiradas nestes dispostivos, abre a porta às cópias de segurança de outras apps.

Um dos extras mais úteis é a cópia de segurança automática e silênciosa que faz das imagens e vídeos que recebemos nas apps de mensagens. Essa funcionalidade foi agora desativada, sem qualquer alerta ou notificação aos utilizadores.

Sempre que uma nova app de mensagens era instalada no Android, o Google Photos tinha o processo automático de detetar as suas pastas de imagens e vídeos. Este dava depois origem a uma cópia de segurança automática, útil como se sabe.

Google Photos parou cópias de segurança sem avisar

Esse processo parece agora ter sido interrompido com a chegada da mais recente versão. A Google resolveu interromper este processo e desligar os anteriores. Segundo que é revelado, pretende apenas diminuir o tráfego nas redes, tudo graças ao COVID-19.

A chegada desta alteração ao Google Photos foi silenciosa e sem qualquer notificação. Acaba por chegar tarde, uma vez que o maior problema destas redes acabou por ter já passado. Ao mesmo tempo, deixa os utilizadores sem estas cópias essenciais e que decerto tanta falta fazem.

Como reativar nas apps de mensagens

Mesmo com esta mudança, existe ainda uma forma simples de a reativar. Basta aceder à área Biblioteca e depois escolher a pasta que se pretende reativar. Ao entrar dentro desta, deve ser ativado o interruptor que está no topo, associado às cópias de segurança.

Do que foi revelado, esta mudança abrange mais do que o WahtsApp ou o Messenger. Vai mais longe e afeta também as cópias de segurança do LINE, Helo, Snapchat, Viber ou Facebook. A lista total das apps não é conhecida e poderá ser bem maior.

Esta parece ser apenas uma mudança temporária e que mais tarde poderá ser revertida. Até lá, resta apenas aos utilizadores reativar de forma manual estas cópias de segurança, tendo atenção ao que querem guardar e sincronizar com o Google Photos.