A ferramenta de fotos e vídeos da Google, o Google Fotos, é uma das mais populares neste segmento, principalmente devido à possibilidade de armazenamento gratuito. No entanto, parece que os tempos de confinamento devido ao COVID-19 levaram a recordes na geração de conteúdos nas apps de IM (mensagens instantâneas), e a empresa estará a preparar-se para tomar algumas medidas.

Na próxima versão, a sincronização automática de pastas multimédia de chats a que tanto estamos habituados poderá ficar desativada por omissão. Mas há mais novidades.

Apps como o WhatsApp, Facebook Messenger ou outras, colocam os conteúdos multimédia (fotos e vídeos) em pastas que são automaticamente detetadas pela app Google Fotos. Dessa forma, a sincronização dos conteúdos passa a ser feita de imediato, a menos que o utilizador a desative.

O COVID-19 é o culpado do grande aumento de conteúdos via IM

O acesso antecipado à versão 4.53 do Google Fotos, a próxima a vir a público, permitiu identificar o que trará de novo. Ainda que as novas funcionalidades não estejam ainda acessíveis, foi possível descobrir as alterações mais relevantes recorrendo a reverse engineering.

A mensagem seguinte não deixa margem para dúvidas:

<string name = "photos_backup_settings_disablefolderbackup_promo_message" > "People are sharing more photos & videos than ever, due to COVID-19. In an effort to conserve internet resources, backup & sync has been turned off for messaging apps. <a href=help:>Learn more</a>You can change this any time in Settings." </string>

Traduzindo, “As pessoas andam a partilhar fotos e vídeos mais do que nunca, devido ao COVID-19. Num esforço para preservar recursos de Internet, a cópia de segurança e sincronização foi desligada para aplicações de mensagens. Saiba mais. Pode mudar isto a qualquer altura nas Preferências”. Esta mensagem pretende, então, sensibilizar os utilizadores para os elevados recursos a que o serviço tem estado sujeito, procurando assim baixar a sua utilização.

Naturalmente que estamos a falar de um serviço gratuito que oferece grande qualidade, pelo que não será de estranhar algum abuso por parte dos utilizadores. Por outro lado, também outros serviços reduziram alguns recursos para melhorar a sua prestação, como o Netflix e o YouTube, não sendo assim inédito este passo da Google.

Controlo da reprodução automática de vídeo e foto de perfil são outras alterações

As descobertas no código não se ficaram por aqui e foi identificada outra nova opção que evidencia o controlo da reprodução automática de fotos com movimento e vídeos. Assim, tal como já alguns utilizadores solicitavam, será possível o que acontece a esses conteúdos enquanto navega pela timeline.

<string name = "photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_motion_photos_toggle_title" > Motion photos </string> <string name = "photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_page_description" > Choose what items will automatically play in your photo grid. Recommended for a more seamless experience in the app. </string> <string name = "photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_subtitle" > Manage automatic playback in your photo grid </string> <string name = "photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_title" > Photo grid playback </string> <string name = "photos_photoadapteritem_videoplayerbehavior_settings_impl_videos_toggle_title" > Videos </string>

Por fim, a foto de perfil do Google Fotos poderá agora ser diferente da foto associada ao perfil Google.

A conceituada engenheira Jane Wong conseguiu chegar à funcionalidade que permite então alterar a foto de perfil, podendo assim utilizar uma qualquer foto que tenha disponível no serviço.

Ainda não é conhecida a data de lançamento a público desta nova versão, mas tudo indica que será nos próximos dias.