Quando a Google apresentou o Android 11, a marca anunciou também que outras empresas iam aderir a este programa de testes públicos. Com esta abertura, esta nova versão do Android poderá ser desenvolvida de forma mais intensiva.

Fica também a porta aberta para que a nova versão seja disponibilizada de forma mais rápida nos smartphones destas marcas. São muitas as que aderiram e uma delas foi a OPPO. Não disponibilizou de imediato a versão, mas esta chegou agora para a série Find X2.

O Android 11 chegou à OPPO

A OPPO tomou a decisão acertada de acompanhar a Google nos desenvolvimentos do Android 11. Com o ColorOS a marca consegue trazer todas as novidades agora preparadas, mas integrando-as na sua interface e no que desenvolve para os seus smartphones.

Assim que foi revelado o Android 11, a marca revelou que muito em breve iria trazer estas novidades para as suas máquinas. Agora, e de forma discreta, a OPPO apresentou a sua proposta, focando-a na série Find X2.

Uma nova versão para os Find X2

Qualquer utilizador destes smartphones podem assim testar o que está preparado para chegar em breve, sendo simples instalar. Com o ColorOS 7.2 estas melhorias estão presentes e prontas a ser usadas de imediato.

Falamos da possibilidade de ativar a ativação automática do dark mode, as melhorias nas permissões e na privacidade. Claro que todas as melhorias que foram surgindo nos próximos meses vão ser aqui incluídas.

O Color OS traz estas novidades

Para instalar esta nova versão basta descarregar para a raiz dos OPPO Find X2 a versão certa (Find X2: CPH2023 ou Find X2 Pro: CPH2025). De seguida é preciso desligar e ligar o telefone entrando no Recovery mode (Power + Baixar Volume) e de seguida instalando a versão certa.

A OPPO tem disponível mais instruções e a forma detalhada como instalar o Android 11. A marca recorda que esta é uma versão de testes e como tal instável, e que todos os dados do utilizador vão ser eliminados do smartphone.