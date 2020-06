Apresentado na passada 4ª feira, a primeira versão Beta do Android 11 está disponível para ser testada e avaliada por todos os que tiverem smartphones compatíveis. Esta versão promete muito e as novidades estão principalmente à vista.

Se no primeiro momento apenas os Pixel da Google tiveram acesso a esta versão, algumas horas depois começaram a surgir algumas surpresas. Várias marcas apresentaram os seus programas de testes e não para de crescer a lista de smartphones com acesso à Beta do Android 11.

A Beta do Android 11 está disponível

Como é normal na Google e nas novas versões do Android, a marca deu acesso imediato aos Pixel. Esta garantia cobre desde o Pixel 2 até ao novo Pixel 4, com um processo simples de adesão e de instalação das primeiras versões de testes.

Algumas horas depois da apresentação da Google, mais duas marcas seguiram o mesmo caminho. A primeira foi a Xiaomi, que anunciou a chegada deste programa para o Poco F2 e para os Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. A OnePlus seguiu e apresentou igualmente esta novidade para o 8 e 8 Pro.

Cada vez mais smartphones com acesso a esta versão

A lista segue agora com algumas novidades anunciadas, entretanto, e que vêm reforçar estes testes. Assim, quem tiver um Realme X50 Pro pode instalar a nova versão. Especula-se que também o Realme X50 poderá dentro de dias receber esta novidade.

Outra marca que tem já os testes com a Beta do Android 11 iniciados é a Vivo. Sem o anunciar formalmente, apresentou os links para as versões (e o downgrade): Vivo Nex 3S 5G (Link para downgrade)

Testes ficam assim mais maduros e fiáveis

Outra marca que confirmou esta versão nos seus smartphones foi a OPPO. Mesmo não tendo revelado uma data para lançamento, confirmou que o Find X2 e o X2 Pro vão ter acesso à Beta do Android 11. Resta mesmo saber sobretudo de que forma e quando chegará.

Não se sabe ao certo quantas mais empresas vão iniciar os testes com os seus smartphones. Estas são as primeiras a marca uma posição e a avaliar o que a Google criou com a nova versão do Android. As próximas versões vão trazer mais novidades e um refinar deste sistema.