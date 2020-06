Depois do assassinato de George Floyd a luta pela igualdade e contra o racismo ganhou uma nova força. É certo que muitas ações estão a gerar ainda mais violência e vandalismo, podendo distorcer o real objetivo, mas de forma geral, as ações por esta luta estão a ser feitas de forma pacífica.

O movimento Black Lives Matter é um dos que mais expressão está a ter em todo o mundo e os YouTubers quiseram ajudar de alguma forma. No entanto, o YouTube já avisou que muitas das campanhas violam as políticas da empresa.

YouTubers e as boas intenções que violam regras

Nos últimos dias, os vídeos no YouTube multiplicam-se com ações que pretendem ajudar monetariamente o movimento Black Lives Matter. No entanto, apesar de não ser proibido doar qualquer dinheiro que seja arrecadado através das receitas de publicidade, existem regras que não estão a ser cumpridas.

É, por isso, que alguns vídeos estão a ser bloqueados e desmonetizados. Muitos YouTubers estão a incentivar os seus seguidores a ver os vídeos até ao fim, mais do que uma vez, a assistirem a publicidade e ainda a clicar nessa publicidade.

Qualquer uma destas ações é vista pelo YouTube com desagrado, uma vez que violam as políticas da empresa.

YouTube compensa a causa

Com os vídeos bloqueados ou desmonetizados, os YouTubers deixaram então de poder avançar com a ação solidária a que se propunham. Assim, para os compensar, a empresa garante que fará uma doação para iniciativas que lutem pela justiça racial, reconhecendo o esforço de cada criador.

Percebemos que alguns criadores iniciaram as campanhas sem a compreensão clara das políticas, portanto, o YouTube fará uma doação a iniciativas de justiça racial para reconhecer os esforços da semana passada.

Esta foi a mensagem partilhada pela equipa do YouTube. Mas além deste donativo, a empresa já havia referido que ia criar um fundo de 100 milhões de dólares para apoiar os criadores e artistas negros.

Formas de ajudar no YouTube

Aos criadores que querem ajudar alguma causa na plataforma, poderão fazê-lo sem que isso prejudique a monetização.

O YouTube tem, em primeiro lugar, uma ferramenta que permite associar um vídeo a doações, adicionando um botão “Doar”. Esta não é, no entanto, uma ferramenta disponível para todos. Nomeadamente, apenas está disponível para canais localizados nos Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. Saiba mais aqui.

Em segundo lugar, e esta forma mais acessível, é a colocação de ecrãs finais com ligações para os sites das causas que se pretendam ajudar.

Por fim, o YouTube refere que qualquer criador é livre de doar o dinheiro que recebe na plataforma e que pode até avisar os seus seguidores que o vai fazer. No entanto, tal terá que estar associado a um vídeo com conteúdo criativo e apelativo para os seguidores. Além disso, não pode ser feito incentivo à visualização e à abertura de publicidade para tal.