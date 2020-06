Dica: Saiba como pode alterar o tamanho do Menu Iniciar no Windows 10

Personalizar o Windows 10 não é difícil. Existem muitas apps que exploram áreas que alteram completamente este sistema e o ajustam ao que os utilizadores pretendem. Este é um caminho que é seguido para que seja um sistema melhor.

O que muito não sabem é que nem sempre estas apps são necessárias, tendo o Windows 10 tudo o que é necessário. Hoje mostramos como podem, rapidamente, ajustar o tamanho do Menu Iniciar, sem recorrer a qualquer ferramenta.

Ajustar o Menu Iniciar ao seu gosto

Há muitos anos que o Menu Iniciar é um elemento essencial no sistema da Microsoft. Em especial com o Windows 10 recuperou a sua importância e a utilidade que tinha perdido na versão anterior. Este é agora um elemento central e é ali que as apps estão centradas.

Sendo personalizável, é importante que os utilizadores possam alterá-lo à sua imagem. Falamos de mais do que colocar os ícones da apps na área de acesso rápido, olhando ao tamanho que esta área pode ocupar e assim ficar mais fácil de usar.

É simples ajustar o tamanho deste elemento

Para ajustarem o tamanho e a área que o Menu Iniciar tem, só precisam de o abrir e escolher qual a parte que querem fazer crescer. Podem expandir para a esquerda, direita e até para ambos os lados em simultâneo.

Só precisam de colocar o rato no limite da janela do Menu iniciar e, quando surgir a seta, devem carregar no botão do rato. Dai, e sem largar, devem arrastar até à posição pretendida. Repitam este processo tanto horizontalmente como verticalmente.

O Windows 10 fica mais simples de usar

Este processo pode ser repetido diversas vezes até encontrar o ponto certo que querem ter no Menu Iniciar. Mesmo mais tarde, com o Windows 10 com mais apps, podem reajustar novamente esta área para as tornar visíveis e acessíveis.

Está assim apresentado mais uma função pouco conhecida do Windows 10. Adaptar o Menu Iniciar ao gosto do utilizador facilita a sua utilização e assim torna-se ainda mais útil e mais interessante.