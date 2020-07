A Microsoft está sempre atenta às necessidades dos utilizadores e por isso foca-se em trazer as ferramentas que estes precisam. Transporta isso para o Windows 10, que assim fica preparado para responder às necessidades que vão surgindo.

Um exemplo desta sua postura está na mais recente ferramenta que apresentou. O Windows File Recovery traz a função muito pedida para recuperar ficheiros eliminados. Não tem uma interface gráfica, mas é muito simples de usar.

Usar a grande novidade do Windows 10

Para usar esta ferramenta ferramenta no Windows 10, devem primeiro instalá-la diretamente da loja da Microsoft. Depois, e numa simples janela do DOS ou da PoweShell, basta executarem o comando, com as informações certas, ligando a pen, o disco ou o cartão de memória ao Windows 10.

winfr source-drive: destination-folder [/switches]

Tudo assenta no comando winfr, com a indicação da drive de origem, de onde os ficheiros foram eliminados. Devem também indicar para onde querem que os ficheiros sejam recuperados e se querem também um tipo específico.

Um comando para recupear ficheiros eliminados

É simples obter estes dados, bastando, por exemplo, olhar ao gestor de ficheiros do Windows 10. Aqui descobrem a letra associada à drive a recuperar e também podem escolher o destino. O tipo de ficheiros. Se preferirem, podem recuperar um único elemento.

winfr E: D:\Pplware /y:jpg

No exemplo acima, estamos a recuperar ficheiros do tipo jpg, que estavam na drive E: para o disco D:, na pasta Pplware. Claro que podem alterar estes dados, recuperando ficheiros mp3 ou docx.

As muitas opções que a Microsoft deu ao winfr

Podem também igualmente usar a flag /n e definir o nome do ficheiro, usando um wildcard (ou não) – /n pplware_img_*.jpg. Explorem as flags presentes para mais opções. Após isto, devem executar o comando no Terminal do Windows 10.

Será apresentado um resumo do que o comando irá executar, pedindo uma confirmação. De imediato os elementos que vão sendo recuperados são mostrados no terminal. No final será perguntado se querem visitar a localização para onde estes foram recuperados. Podem e devem concordar para os verem.