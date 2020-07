Japão lançou um novo “comboio-bala” capaz de suportar um terramoto

O Japão tem nas suas linhas ferroviárias os comboios mais rápidos do mundo. Apelidados de comboios-bala, estes veículos estão preparados para algumas adversidades naturais no país do sol nascente. O mais novo e mais rápido destes comboios foi lançado no passado dia 1 de julho e vem equipado com um inovador sistema, para garantir a segurança dos passageiros durante um terramoto.

Apesar de haver vários comboios de alta velocidade em linhas nipónicas, a verdade é que o N700S é o primeiro comboio na linha Tokaido Shinkansen totalmente novo em 13 anos.

N700S: Comboio-bala do Japão é o mais rápido do mundo

O N700S, cujo S significa “supremo”, é um recordista, pois é um dos comboios mais rápidos do mundo. Num teste realizado em 2019, o comboio estabeleceu um recorde, conseguindo atingir uma velocidade de 360 quilómetros por hora. As autoridades, no entanto, definiram a velocidade operacional para 283 quilómetros por hora, no máximo.

Esta fantástica obra da engenharia ferroviária liga a Estação de Tóquio e a Estação Shin-Osaka. Conforme foi referido, este comboio de alta velocidade é o primeiro modelo novo a ser adicionado à linha em mais de uma década.

Em comparação com os modelos mais antigos, o N700 e o N700A, o novo não parece muito diferente. No entanto, apresenta um nariz mais angular, receberam melhorias nos assentos e luzes interiores, para um maior conforto dos passageiros.



Nova tecnologia para proteger os passageiros durante um terramoto

Segundo foi dado a conhecer, este comboio do Japão possui também um novo sistema de suspensão ativa que torna o passeio menos barulhento e mais suave. Maior segurança é incorporada através do seu sistema automático de controlo e travagem, que permite que o comboio pare mais rapidamente em caso de emergência.

Além disso, o comboio é equipado com um sistema de autopropulsão de bateria de iões de lítio, o primeiro do seu tipo. Assim, este sistema permite que o comboio percorra sem ajuda externa uma curta distância, no caso de faltar a energia. Nesse sentido, afirmam os responsáveis, a composição poderá mover-se para um local seguro, se ficar presa numa área perigosa, por exemplo, uma ponte, durante um terramoto.

Estou confiante que este é o melhor shinkansen em todos os aspetos – segurança, estabilidade e conforto”.

Referiu Shin Kaneko, presidente da Central Japan Railway, na abertura da cerimónia de lançamento.