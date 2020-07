Desconfia do Windows 10? Instale o novo Tails 4.8

O Tails (The Amnesic Incognito Live System) é uma distribuição Linux baseada em Debian, cujo principal objetivo é garantir o anonimato do utilizador. Com esta distribuição o utilizador pode navegar sem deixar rasto.

Esta distribuição traz já várias aplicações para a Internet, que incluem um browser, cliente de IRC, cliente de e-mail, cliente de instant messenger, entre outras. Conheça as novidades do Tails 4.8.

No mundo Linux há várias distribuições Linux que merecem destaque. Uma delas é o Tails que tem como foco a segurança dos utilizadores. Esta distribuição é baseada no Debian GNU/Linux e, nesse sentido, recebe também com frequência atualizações do software e também de segurança.

Principais novidades do Tails 4.8

Unsafe Browser desativo por omissão

Atualização do Tor Browser para a versão 9.5.1

Atualização do Thunderbird para a versão 68.9.0

Linux Kernel 5.6.0

Suporte para mais hardware (incluindo placas gráficas, placas Wi-Fi,etc)

Vários problemas resolvidos

Adicionada funcionalidade que permite guardar configurações associadas à memória persistente no Welcome Screen

Como já referimos, esta distribuição tornou-se bastante conhecida por causa de Edward Snowden, o famoso “fugitivo” norte-americano e denunciante do sistema de espionagem mundial levado a acabo pela NSA (National Security Agency) que referiu usar esta distribuição Linux por questões de privacidade.

