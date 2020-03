O Tor Browser garante aos seus muitos utilizadores a porta que procuravam para a privacidade e para o anonimato. Com esta simples app, garantem que usam a rede Tor e que escapam ao controlo e à monitorização de qualquer outro serviço ou governo.

Claro que para tal precisam de confiar no Tor Browser e na forma como este é construído e programado. Essa proteção parece ter sido agora comprometida, com uma falha a ter sido relatada. Esta está no JavaScript, que podia ser usado em qualquer site.

A privacidade pode estar em causa

A rede Tor garante aos utilizadores o anonimato que muitos procuram quando navegam na Internet. De forma simples, conseguem navegar de forma escondida e sem que possam ser detetados, acedendo a conteúdos que de outra forma poderiam estar bloqueados ou controlados.

Um das tecnologias mais controladas dentro desta rede é o JavaScript. Esta consegue correr um conjunto de comandos que podem deitar por terra todo o anonimato e obter dados importantes do utilizador, uma vez que corre no equipamento terminal do utilizador.

O JavaScript pode quebrar a segurança

Pois é precisamente neste ponto que existe uma nova falha no Tor Browser. Do que foi reportado por este projeto, em muitos sites este elemento não estava a ser bloqueado, mesmo com a definição do browser a indicar essa limitação.

Por agora não existe uma nova versão do Tor Browser que corrija o problema. O recomendado, entretanto, é que seja feita uma alteração na configuração do browser. Esta vai efetivamente bloquear a utilização do JavaScript em qualquer situação e em qualquer browser.

O anonimato está em causa no Tor Browser

Basta que coloquem na barra de endereço do Tor Browser about:config e que avancem. Depois, pesquisem por javascript.enabled e confirmem que está com o valor false. Caso esteja a true, então devem dar um duplo clique para o valor ser alterado.

Já no passado surgiram problemas na rede Tor e que levaram a que os dados dos utilizadores fossem revelados. Esta situação não é de menor relevância e, por isso, se usam o Tor Browser, devem fazer já esta alteração.