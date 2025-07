iServices lança smartphone para seniores por 124,95 €

A pensar em quem valoriza a facilidade de uso, a iServices lançou o seu smartphone para seniores, um equipamento pensado para oferecer uma experiência intuitiva, segura e adaptada às necessidades de utilizadores menos experientes no mundo digital.

Este smartphone foi criado especialmente para pessoas mais velhas ou com necessidades especiais, que procuram um telemóvel funcional e fiável. Com Android 12, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento e um ecrã de 5 polegadas com alto contraste, garante uma navegação simples e fluida. Os ícones grandes, o som amplificado e a compatibilidade com aparelhos auditivos tornam-no ideal para quem privilegia a acessibilidade.

Além das funções básicas de chamadas e mensagens, o equipamento inclui rádio FM, despertador, lanterna e, claro, um botão SOS, que permite contactar rapidamente familiares ou serviços de emergência — uma funcionalidade essencial para maior segurança no dia a dia. O smartphone tem acesso à internet e permite descarregar diversas aplicações da PlayStore, permitindo que cada utilizador o adapte às suas preferências.

Uma solução prática com autonomia e proteção

O Smartphone para seniores da iServices conta com uma bateria de longa duração e uma base de carregamento USB-C, facilitando o carregamento do dispositivo sem complicações.

Para uma solução ainda mais completa, a iServices disponibiliza um pack exclusivo que inclui o smartphone e uma capa protetora em formato livro, garantindo maior proteção sem comprometer a usabilidade. Esta capa foi desenhada para proteger o equipamento sem lhe adicionar volume, prolongando assim a sua vida útil.

Disponível nas lojas iServices e online

Este smartphone para seniores já está disponível nas mais de 60 lojas iServices espalhadas pelo país e também na loja online, tanto em versão individual como no pack com capa. Trata-se de uma opção inteligente e acessível para quem procura oferecer ou adquirir um dispositivo fiável, simples de utilizar e preparado para o dia a dia.

Smartphone para seniores