OnePlus 8 deverá ser apresentado a 15 de abril

Nas últimas semanas, várias foram as informações que foram surgindo, oficialmente e em leaks, sobre a nova série OnePlus 8.

Depois de já termos ficado a saber quase tudo sobre estes equipamentos, surgiu agora a possível data da sua apresentação.

A OnePlus deverá ser uma das próximas marcas a lançar novidades na sua linha de smartphones. A série OnePlus 8 será a aposta da marca chinesa para atacar o mercado Android de topo, mas trará também uma novidade para a gama média.

Nas últimas semanas, várias têm sido as novidades lançadas sobre estes modelos. Além de saber que a marca chinesa irá fazer all-in no 5G, irá também estrar o carregamento sem fios e a certificação contra a água e poeira.

Depois de conhecermos as características dos três modelos, surgiu agora um novo leak sobre a data de apresentação deste modelos. Segundo uma publicação do utilizador Max J. no Twitter, a nove série da OnePlus deverá ser apresentada aos fãs oficialmente a 15 de abril.

Robert Downey Jr surge em fotografia com o OnePlus 8 Pro

O ator Robert Downey Jr é um dos embaixadores da OnePlus e tem realizado alguns anúncios para promoção dos produtos da marca chinesa. Recentemente, um fotografo publicou no Instagram uma foto do ator onde se pode ver um smartphone na sua mão.

Embora a fotografia tenha sido apagada, foi de imediato guardada e publicada por vários utilizadores. Ao que tudo indica, esta imagem foi capturada num set de gravação de um anúncio e o equipamento deverá ser o novo OnePlus 8 Pro.