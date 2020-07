Não é nova a ideia de que a Apple se poderá estar a preparar para fazer uma mudança no próximo iPhone. Esta deverá alterar o conteúdo da embalagem que vai trazer o smartphone que a Apple irá apresentar, provavelmente, em setembro.

Espera-se que nesta nova proposta sejam removidos elementos, com os auscultadores e até o carregador, que sempre o acompanharam. Se até agora era um rumor e a palavra de um analista, tudo mudou e a Apple pode ter mostrado a sua intenção, num simples questionário.

O iPhone pode perder em breve o carregador

Foi há poucos dias que o analista Ming-Chi Kuo revelou que provavelmente o próximo iPhone não vai trazer um carregador na sua embalagem. Desta forma os futuros utilizadores vão ter de reciclar um carregador que já tenham ou comprar um novo à Apple.

Se esta era apenas uma ideia e uma probabilidade bem real, tudo poderá agora ter sido revelado pela Apple. A marca está a enviar alguns utilizadores um questionário para avaliar a real necessidade deste componente.

Questionário da Apple pode ter revelado tudo

São vários os tweets que revelam que esta procura de informação da Apple está a decorrer. As questões são várias e focam vários assuntos, mas uma aponta diretamente para a necessidade do carregador e se os utilizadores o estão realmente a usar.

Para além de querer saber o que foi feito ao carregador atual, a marca quer também saber que tratamento teve o anterior. Assim, e segundo o que se sabe, esta pode bem ser a confirmação de que vão haver mudanças no carregador do iPhone em breve.

O rumor fica assim quase confirmado

As razões apresentadas para esta decisão de remover o carregador foram também especuladas. Sendo esperado um aumento dos custos de produção, poderá servir para reduzir o preço final do iPhone, em conjunto com a remoção dos EarPods. Há ainda eventualmente uma razão ambiental associada.

Está assim dada mais força a uma das maiores mudanças que se esperam para o lançamento do próximo iPhone. A Apple não confirmou de forma oficial, mas tudo aponta para que seja uma realidade quando este for apresentado.