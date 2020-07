Samsung Galaxy M31s: o smartphone que deve trazer uma bateria de 6.000 mAh

Atualmente uma das características mais importantes dos equipamentos tecnológicos é uma boa bateria. Isto porque permite que o utilizador usufrua dos produtos durante muito mais tempo.

De acordo com informações recentes, a Samsung prepara o seu modelo Galaxy M31s com uma espantosa bateria de 6.000 mAh.

Novo Galaxy da Samsung poderá vir com uma mega bateria de 6.000 mAh

Esta já não é a primeira vez que se fala na possibilidade de a Samsung lançar um smartphpne com uma maior capacidade de autonomia. Há sensivelmente um ano, noticiávamos que a marca sul-coreana poderia estar a desenvolver o Galaxy M20s com uma bateria de 6.000 mAh.

Agora, de acordo com as informações avançadas pelo site SamMobile nesta quinta-feira, a Samsung deverá estar a trabalhar num novo smartphone da gama Galaxy com uma bateria de 6.000 mAh. Este possível telefone inteligente irá designar-se de Samsung Galaxy M31s e será o sucessor do modelo M31.

Através de uma imagem da bateria, divulgada após a sua certificação pelas entidades reguladoras da Coreia do Sul, podemos conferir alguns pormenores, como o nome “EB-BM317ABY” e data de registo feito a 9 de maio de 2020. Já quanto a dimensões, esta bateria terá cerca de 9 cm de altura e 8 cm de comprimento.

Mas há outras características que certamente também interessam aos consumidores, tal como as câmaras fotográficas. Espera-se que este Samsung Galaxy M31s traga um conjunto de quatro câmaras, com a principal de 64 MP, não havendo para já mais informações quanto às restantes.

O smartphone deverá vir com o processador Exynos 9611, uma memória RAM de 6 GB e 128 GB de armazenamento interno.. Quanto ao sistema operativo, o equipamento deve trazer o Android 10 de fábrica.

Para já ainda não há mais informações quanto a preço e data de lançamento deste Galaxy M31s.