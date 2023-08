Os últimos dias têm sido ricos em novidades do WhatsApp, em especial no que toca à partilha de imagens e de vídeos. Foi dado um salto de qualidade, mas parece que não deverá ficar por aqui. Uma novidade foi descoberta e mostra que em breve poderemos partilhar ficheiros com muito maior tamanho e qualidade.

As versões de teste do WhatsApp são o local ideal para detetar de forma antecipada todas as novidades. Estas surgem de forma acessível ou pelo código que está presente para os utilizadores, abrindo a porta ao que está para chegar a todos.

O mais recente lançamento feito para o Android, marcada com o número de versão 2.23.18.12, traz mais uma novidade que estará a ser desenvolvida. Esta permitirá que as imagens e os vídeos sejam partilhados com a qualidade original, independentemente do seu tamanho.

A nova opção "selecionar fotos ou vídeos com qualidade original" irá ser responsável por esta nova capacidade. O utilizador terá acesso às pastas do sistema, para assim escolher o que pretende enviar. Aparentemente vão ser tratados como documentos ou outros ficheiros.

Esta nova funcionalidade estava já acessível aos utilizadores, ainda que de forma não oficial e recorrendo a um pequeno truque. Os utilizadores tinham apenas de escolher partilhar ficheiros, navegando depois para o que queriam partilhar. Ainda que possível, não era nada simples.

A aposta neste campo parece agora estar a ser o foco do WhatsApp. Após permitir o envio de imagens com qualidade HD, abriu no final da semana a mesma capacidade para os vídeos, permitindo o envio com a qualidade até 720p, algo que está agora a ser massificado.

Esta é mais uma mudança positiva para este serviço e algo que era pedido ao WhatsApp há muitos anos. Agora, e aparentemente de uma só vez, todos os utilizadores vão ter acesso a estas capacidades extra e todos querem.