Apesar de muitas vezes ficarmos com a ideia contrária, ainda existem na Internet hackers com sentido de justiça e de responsabilidade. Isso acaba de ficar provado, com um dos mais recentes ataques. O foco foi uma empresa que espalhava spyware nos smartphones, que ficou sem todos os dados para poder operar.

Pode parecer um caso digno de um prémio ou uma história pouco provável, mas a verdade é que aconteceu mesmo. Um grupo não identificado de hackers atacou a empresa WebDetetive e apagou os dados das vítimas e que esta tinha nos seus servidores.

Esta empresa dedica-se a espalhar spyware pelos smartphones, usando métodos pouco convencionais. Já abandonou as lojas de apps e partilha por isso as suas propostas maliciosa pelo WhatsApp, Telegram e outros. Estas são disfarçadas de apps de segurança e proteção, sendo depois o acesso aos equipamentos vendido a qualquer um.

Este ataque agora realizado recorreu a várias vulnerabilidades nos servidores da empresa, acabando no sucesso do acesso. Após entrarem, os hackers eliminaram toda a informação recolhida ao longo do tempo e destruíram os mecanismos de acesso aos smartphones.

Com esta medida, foram libertados mais de 76 mil smartphones, onde o spyware da WebDetetive estava instalado. Ao mesmo tempo, e em termos de volume de dados, foram apagados 1,5 GB de informações das vítimas e que os clientes estavam a ter acesso.

Do que era anunciado pela WebDetetive, o seu spyware permitia acesso ilimitado ao dispositivo da vítima. Falamos de tudo o que a vítima escreva, ouvir chamadas e seguir a localização dos smartphones. Este serviço tinham um preço muito reduzido e assim acessível a todos.

Com esta medida destes hackers com sentido de justiça, não se sabe como a empresa atacada irá reagir. Os seus mecanismos de spyware foram afetados, mas certamente podem ser recuperados e até os dados repostos. Ainda assim, foi certamente um rude golpe e que mostra que por vezes o feitiço vira-se contra feiticeiro, mesmo na Internet.