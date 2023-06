Amazon em conversações para um serviço móvel low-cost ou mesmo gratuito

A Amazon quer melhorar o seu pacote de ofertas e, por isso, está em conversações para um novo serviço móvel low-cost.

A Amazon está em negociações com várias empresas de telecomunicações, por forma a estruturar um serviço móvel de baixo custo ou até mesmo gratuito, para os utilizadores do Prime dos Estados Unidos da América (EUA).

Conforme adiantado pela Reuters, a gigante do e-commerce está em conversações com a Verizon Communications, a T-Mobile US e a Dish Network. O objetivo passa por oferecer um serviço móvel por cerca de 10 dólares por mês, ou até menos, aos membros do Amazon Prime. Anteriormente, em cima da mesa esteve também a AT&T.

Estamos sempre a explorar a oferta de mais benefícios para os membros Prime.

Esta necessidade de acrescentar mais vantagens à assinatura Prime surge num momento em que a Amazon enfrenta uma desaceleração da chegada de novos membros. Sendo este o seu principal programa de fidelização, a empresa está a mexer os cordelinhos.

Por sua vez, um acordo de parceria com a Amazon poderia ajudar as empresas de telecomunicações a reunir novos clientes e, consequentemente, a aumentar a sua receita. Os detalhes sobre o possível acordo não foram, contudo, conhecidos.

Para já, trata-se de um plano destinado aos EUA, sobre o qual, aliás, as empresas de telecomunicações mencionadas não teceram comentários, segundo a Reuters. Contudo, caso vá para a frente e resulte, pode ser que seja alargado e adaptado a mais países.

