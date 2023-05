Amazon vai pagar 10 dólares aos clientes que levantem as encomendas nos pontos de recolha

Hoje em dia grande parte da população mundial faz compras online e o processo depois do pagamento é, em muitos casos, aguardar que os produtos cheguem diretamente à nossa caixa de correio. No entanto, a Amazon vai pagar 10 dólares aos clientes que levantem as suas encomendas diretamente nos pontos de recolha, dado os custos de entrega.

Amazon dá 10 dólares a quem levantar as compras em pontos de entrega

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, a Amazon.com está a oferecer aos seus clientes 10 dólares para estes retirarem as suas compras dos pontos de entrega, em vez de enviarem as encomendas para a morada de residência das pessoas. Esta decisão da empresa segue os passos de outras lojas, com o objetivo de reduzir os custos inerentes à entrega na casa das pessoas, assim como às devoluções.

Segundo o que é referido, a Amazon enviou um email nos últimos dias a um número desconhecido de assinantes do serviço Prime, onde lhes oferece 10 dólares para levantarem um pedido de 25 dólares ou mais nos pontos de recolha da empresa em locais como Whole Foods, Amazon Fresh ou lojas Kohl's.

A Reuters adiantou que a Amazon não havia ainda respondido a um pedido de comentário, mas acrescentou que o consultor marítimo Dean Maciuba, com sede no norte do estado de Nova Iorque, foi um dos clientes que receberam esta oferta.

Os detalhes indicam que o aumento dos pontos de recolha da Amazon iria ajudar a empresa de comércio digital a fazer face aos enormes custos associados às entregas de encomendas na casa dos clientes. Maciuba diz que esta é "uma grande oportunidade para a Amazon reduzir o custo de entrega" e que também iria ajudar a treinar os consumidores para apresentarem propostas de devolução diretamente à empresa.

Também as empresas de entrega UPS e FedEx já começaram a promover nos clientes a iniciativa de estes recolherem as suas compras nos pontos de acesso, sobretudo em zonas rurais e distantes, onde os custos de deslocação podem ser muito elevados.