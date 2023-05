Windows 11 Mobile? Se não tivesse morrido, era fabuloso o sistema mobile da Microsoft

A Microsoft é seguramente quem mais experiência tem em sistemas operativos para dispositivos mobile. Pioneira em muitos aspetos deste mercado, a empresa pecou na aposta do Windows Phone e deixou-o morrer mais tarde como Windows 10 Mobile. Como seria se continuasse a ser desenvolvido? Estas imagens de conceito do Windows 11 Mobile mostram que poderia ser incrível!

Vamos relembrar a história

O Windows Mobile, também conhecido como Windows CE, foi lançado pela Microsoft em 2000. Foi projetado como um sistema operativo para dispositivos móveis, incluindo smartphones, PDAs e outros dispositivos portáteis. O Windows Mobile foi sucessor do Windows CE e foi lançado em várias versões, incluindo o Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0 e Windows Mobile 6.5. No entanto, a Microsoft interrompeu o suporte ao Windows Mobile em 2010, para se concentrar no desenvolvimento do Windows Phone, que mais tarde foi substituído pelo Windows 10 Mobile.

A Microsoft anunciou oficialmente o fim do suporte ao Windows 10 Mobile no dia 10 de dezembro de 2019. Isso significou que a partir daquela data, a Microsoft deixava de lançar mais atualizações de segurança, correções de bugs ou suporte técnico para dispositivos com Windows 10 Mobile.

Mas e se tivesse saído o Windows 11 Mobile?

Depois de ter morrido, os seus fãs ainda hoje continuam a desejar uma alternativa viável ao Android e iOS para smartphones. Com essa ideia, o designer do canal AR4789 do YouTube criou um conceito de como o Windows 11 Mobile poderia ser com vários novos recursos e com um design visual moderno, eventualmente inspirado na versão para desktop.

No vídeo vemos o ecrã inicial do Windows 11 Mobile que dá uma ideia deste sistema a usar imensos widgets com ícones e aplicações nativas a lembram o Windows 10 Mobile. Para mostrar uma evolução e adaptação, o menu iniciar fica numa barra inferior que se oculta automaticamente.

Ao lado do ícone de iniciar vemos um botão para os Espaços de Trabalho e Pesquisar, que podem ser acedidos a qualquer momento tocando na barra inferior do ecrã.

Seguramente que lhe parecerá tudo muito familiar. Como podemos ver nas imagens, o Menu Iniciar parece uma forma adaptada da versão para desktop, onde as aplicações são agrupados na área superior e exibidas em lista no layout principal. A parte de baixo do ecrã é dominada pelos ficheiros recentes residentes.

O explorador de ficheiros segue a mesma lógica, com ícones e espaços que lembram o Windows 11, mas ele contém separadores. O Menu de Configurações também é limpo e simples, com uma barra de pesquisa na área superior.

O conceito também tem uma área de notificações, que se parece muito com a do Android, mas carrega os ícones e o estilo do Windows 11. Nela encontramos atalhos, botões, controlo de brilho e outros elementos já conhecidos com sombras e planos de fundo que lembram muito a versão de desktop do sistema.

Há outros aspetos que seguramente fazem lembrar o Windows 11, mas com uma adaptabilidade fantástica ao aspeto mobile.

Só é pena que não passe de um devaneio feliz e que nunca chegue aos dispositivos.