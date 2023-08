Somália bane TikTok e Telegram devido ao conteúdo ‘horrível’ e desinformação

O TikTok é atualmente uma das aplicações e plataformas sociais mais populares em todo o mundo. Grande parte da população tem uma conta neste serviço, mas somam-se as polémicas em volta da app chinesa. Mais recentemente, a Somália baniu o TikTok e também o Telegram e o 1XBet devido ao conteúdo 'horrível' e à desinformação.

Somalia bane TikTok, Telegram e 1Xbet do país

Segundo as mais recentes informações avançadas pela Reuters, a Somalia baniu agora o TikTok, o serviço de mensagens Telegram e ainda o site de apostas online 1XBet, muito popular no país, especialmente para apostas relacionadas com jogos de futebol. De acordo com o ministro das Comunicações do país, Jama Hassan Khalif, esta decisão tem como objetivo limitar a disseminação de conteúdos e de propaganda indecente.

O comunicado enviado pelo ministro no passado domingo (20) à noite, refere que "o ministro das comunicações ordena que as empresas de internet interrompam as aplicações mencionadas, que terroristas e grupos imorais usam para espalhar imagens horríveis constantes e desinformação ao público". Este alerta acontece porque os membros do grupo insurgente al Shabaab costumam publicar no TikTok e no Telegram conteúdos sobre as suas atividades.

A agência de notícias indica que esta decisão aconteceu depois que o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, disse que uma ofensiva militar contra o Al Shabaab visa eliminar o grupo ligado à Al Qaeda nos próximos cinco meses.

Com base nesta nova medida, os provedores de serviços de Internet do país africano estão obrigados a cumprir a decisão até ao próximo dia 24 de agosto.

Até ao momento, as plataformas TikTok, Telegram e 1XBet não haviam ainda respondido aos pedidos de comentários da Reuters.