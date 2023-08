Partilha de notícias no Twitter/X vai mudar: título e texto poderão desaparecer

Rumo a um conceito de "app de tudo", a rede social X poderá ter uma grande mudança que irá afetar não só quem segue notícias pelo feed do Twitter como também pelos sites que fazem as suas partilhas. Elon Musk já disse que a ideia era sua.

De uma forma simples, hoje, ao colocar um link no Twitter/X é criada uma previsualização em que aparece a imagem associada, o nome do site, o título e um breve resumo, tal como mostra a imagem abaixo. Contudo, as mudanças deverão estar para chegar. Isto serve tanto para notícias, quanto para o link associado a um produto numa loja de vendas ou muitos outros conteúdos disponíveis online.

De acordo com a Fortune, a empresa está a planear implementar grandes mudanças na forma como os artigos partilhados aparecem num post na X, removendo os seus elementos de texto e deixando apenas as imagens principais com uma sobreposição da URL.

Em resposta a uma publicação relativa a esta atualização, Elon Musk confirmou que a X está trabalhar no novo formato e que a ideia partiu diretamente dele, o que corrobora o artigo da Furtune, que afirma que há pressão de Musk para que a mudança aconteça.

Há ainda uma informação de que tal mudança irá acontecer mesmo contra a vontade de muitas empresas que pagam anúncios na rede social e criam as suas campanhas com base neste formato de partilha.

X vai mudar... mas por quê?

O principal motivo da empresa para remover o texto dos tweets partilhados é aparentemente fazer com que as publicações fiquem mais compactas e apareça mais conteúdo nos ecrã dos smartphones.

Segundo Musk, esta mudança também poderá ajudar a diminuir os casos de clickbait partilhados na rede social. Como explica a publicação, o formato atual da X normalmente corta parte do título em artigos partilhado, o que é vantajoso para sites que escrevem títulos e publicações à procura de cliques.

Também é provável que a X esteja a implementar esta mudança para encorajar à escrita dessas informações nas próprias publicações, com os links associados. As publicações com textos mais longos tem sido uma das bandeiras da remodelação da rede social.