Xiaomi poderá apresentar em breve uma Mi Band 5 Pro

Foi no decorrer do mês passado que a Xiaomi apresentou a nova versão da Xiaomi Mi Band 5 na China. Dentro de alguns dias, esta versão será apresentada e disponibilizada para o mercado global. Mas o que não se esperava é que além da versão standard e da versão com NFC, ainda pudesse ser lançada uma versão Pro.

Há, no entanto, indícios de que tal possa estar para acontecer.

A Xiaomi lançou no início de julho a sua nova Mi Band, que no mercado global é apelidada de Mi Smart Band, desde o lançamento da versão 4. A Mi Band 5 esgotou em dois dias na China e espera-se que chegue à Europa (e Portugal) dentro de dias, considerando que as lojas nacionais têm previsão de entrega ainda nesta primeira quinzena.

Haverá espaço no mercado para uma Xiaomi Mi Band 5 Pro?

A Mi Band 5 está assim disponível numa versão standard e numa versão NFC, estando esta última habilitada para fazer pagamentos. Mas agora, sem que tal fosse esperado, poderá estar para chegar uma versão Pro da smartband.

Na verdade, pouco depois do lançamento da Mi Band, o site GeekDoing, já havia identificado um modelo Pro. Mas foi agora que revelou imagens da app Mi Fit onde é sugerido um modelo “Kongming Pro”. Ora, “Kongming” é o nome de código da Mi Band 5 na China. A versão global é apelidada de “York” e a versão NFC de “Kongming L”. Assim, há espaço para especular que possa mesmo estar para chegar uma versão Pro.

Não são, no entanto, avançados grandes pormenores. Na imagem da app Mi Fit apenas se destaca a opção “Transit Card”, também disponível na versão com NFC.

Resta referir que a smartband já está a ser anunciada em várias lojas nacionais, com disponibilidade prevista para os primeiros dias de julho. O preço indicado ronda os 40 €, um valor que corresponde às expectativas.