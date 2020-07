De forma mais ou menos esperada, a OnePlus revelou finalmente o nome do seu novo smartphone. Não é “lite”, nem “Z”, é o OnePlus Nord. Apesar de todo o suspense, muitos não estão confiantes com aquilo que a empresa possa estar a preparar.

O CEO da empresa acabou de confirmar que o novo smartphone terá Snapdragon 765G.

A promoção ao novo smartphone OnePlus tem sido incrível por parte da marca. Há muito que não se via tanto suspense à volta de um lançamento. É certo que a OnePlus passou de um lugar de destaque, para o mesmo patamar de tantas outras. Isto resultou, essencialmente, devido à normalização dos preços dos seus smartphones ao mesmo nível de outras marcas de topo.

Há que considerar a OnePlus, por um bom tempo, apostou no lançamento de equipamentos com desempenho de topo, mas a preços mais acessíveis. Agora o panorama mudou.

No entanto, o lançamento de um modelo mais acessível está eminente. O OnePlus Nord, agora com nome confirmado, chegará oficialmente este mês. A expectativa é elevada, no entanto, muitos não estão confiantes com este lançamento. Considerando que vai ficar aquém daquilo que está a ser anunciado.

O que é certo é que, rapidamente, as 100 unidades colocadas em pré-venda esta manhã “voaram”.

Assim, no dia 8, voltam a ficar disponíveis mais 100 unidades em pré-venda e, no dia 15, por 24 horas, a empresa abrirá nova campanha.

Confirmado: Snapdragon 765G equipará OnePlus Nord

Foi o próprio CEO da empresa, Pete Lau, a confirmar esta manhã que o OnePlus Nord virá equipado com o processador Snapdragon 765G. Esta já era uma informação que circulava há muito associada ao novo smartphone. No entanto, faltava a confirmação oficial.

O Snapdragon 765G é um processador da Qualcomm destinado à gama média de smartphones, já preparado para o universo 5G. Aliás, trata-se de um processador bastante popular na China.

Sem revelar mais nenhuma especificação em concreto, o CEO da OnePlus referiu que a câmara principal será uma boa surpresa.

Há que considerar que Pete Lau já referiu anteriormente que este lançamento não representa um regresso às origens (do tempo do flagship killer), daí o slogan adotado “New Beginnings”.