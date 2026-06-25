Prime Day: gadgets e acessórios para transformar a sua rotina de trabalho
Entre as ofertas que vale a pena espreitar nos Prime Day da Amazon destacam-se gadgets e acessórios que ajudam a aumentar a produtividade, melhorar o conforto no trabalho e otimizar as tarefas do dia a dia, seja em casa ou no escritório.
Os Prime Day da Amazon são uma das alturas ideais para quem procura tecnologia a preços mais acessíveis, conforme temos visto ao longo desta semana.
Durante este período, é possível encontrar descontos significativos em várias categorias, nomeadamente de gadgets e acessórios que ajudam a aumentar a produtividade, seja em casa ou no escritório.
Desde equipamentos para reforçar o escritório em casa até dispositivos que facilitam a organização das tarefas, as ofertas podem representar uma oportunidade interessante para investir em ferramentas úteis sem gastar tanto dinheiro.
14 gadgets e acessórios para mais produtividade
Temporizador digital
LIORQUE Temporizador de cozinha digital temporizador multifuncional com função de relógio, ajuste rápido, 3 níveis de volume, suporte magnético, suporte dobrável (1 peça).
Desk Mug
Contigo Streeterville Desk Mug, vaso de café isolado com alça de aço inoxidável, vaso de café para levar com tampa, mantém o calor até 5 horas, ótimo para escritório ou lar, 410 ml.
Webcam Full HD 1080P
UGREEN Webcam Full HD 1080P 30FPS USB A PC Câmera 2 Microfone Incorporado 85° Ângulo de Visão para Windows MacOS Linux Suporta Youtube Streaming Video Chamadas Zoom Videoconferência (Cinza).
Apoio para os pés ergonómico
Apoio para os pés ergonómico Fellowes para escritório, ajustável em altura, com superfície de massagem antiderrapante, alivia a tensão e melhora a circulação, certificado FIRA, cor preta.
Aquecedor de canecas
MQFORU Aquecedor de canecas com 9 configurações de temperatura, aquecedor de café de 36 W com horário de 1 a 9 horas, 4 horas de desconexão automática, aquecedor de velas para café, chá, leite, vela.
Extensão de tomadas com 8 entradas
Brennenstuhl Super-Solid extensão de tomadas com 8 entradas e proteção contra sobretensões até 13.500A (com cabo de 2,5m e interruptor, extensão elétrica de policarbonato inquebrável) Preto/Cinza
ProtoArc Rato ergonómico
ProtoArc Rato ergonómico, EM11 NL sem fios mini vertical rato ótico recarregável com 3 portas de dispositivo (2 x Bluetooth e USB), 3 dpi ajustáveis para computador, iPad, Mac, Windows - preto.
Soundcore Q20i
Auscultadores sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído ativo híbrido by Anker, reprodução ANC de 40 horas, áudio Hi-Res, personalização via App, modo de transparência, graves
Quadro branco de secretário
Amazon Basics Quadro branco apagável a seco para secretária com organizador e acessórios, 40,6 x 4,8 cm, Branco.
BENFEI Suporte para computador portátil com Docking Station
Suporte para computador portátil com Docking Station USB C 7 em 1, HDMI 4K@60Hz, ranhura SD e micro SD, carregamento rápido de 100 W, 10 Gbps com 1 USB C 3.2 e 2 USB A 3.2, compatível com MacBook Pro/Air, iPad Pro/Pro, iPro. XPS.
Carregador sem fios com MagSafe
Estação de carregamento iPhone 3 em 1 para Apple Watch, carregador sem fios indutivo para iPhone Air 17 16 15 14 13 12, Apple Watch, AirPods Pro com adaptador rápido.
Elgato Stream Deck Scissor Keys
Controlador de fluxo com teclas macro personalizáveis para OBS, Twitch, Discord, Teams, Photoshop e muito mais: Windows 10, macOS 13 ou posterior.
Plaud Note Pro Gravador de voz AI
Plaud Note Pro Gravador de voz AI com capa de transcrição IA resumos multidimensionais gravação dupla inteligente até 50 horas reuniões chamadas entrevistas conversas aulas Teams.
reMarkable Pack
Pack avançado Paper Pro Move | Tablet de tinta eletrónica, ecrã a cores de 7,3" + lápis Marker Plus com borracha integrada capa Book Folio polímero basalto.
Estes dispositivos ajudam a simplificar tarefas do dia a dia, automatizar rotinas e manter os equipamentos sempre prontos a utilizar.
Para consumidores que já tinham em mente atualizar o seu setup ou adquirir novos acessórios tecnológicos, os Prime Day podem ser o momento ideal para fazê-lo com uma poupança considerável.
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