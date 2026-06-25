Prime Day: gadgets e acessórios para transformar a sua rotina de trabalho

Entre as ofertas que vale a pena espreitar nos Prime Day da Amazon destacam-se gadgets e acessórios que ajudam a aumentar a produtividade, melhorar o conforto no trabalho e otimizar as tarefas do dia a dia, seja em casa ou no escritório.

Os Prime Day da Amazon são uma das alturas ideais para quem procura tecnologia a preços mais acessíveis, conforme temos visto ao longo desta semana.

Durante este período, é possível encontrar descontos significativos em várias categorias, nomeadamente de gadgets e acessórios que ajudam a aumentar a produtividade, seja em casa ou no escritório.

Desde equipamentos para reforçar o escritório em casa até dispositivos que facilitam a organização das tarefas, as ofertas podem representar uma oportunidade interessante para investir em ferramentas úteis sem gastar tanto dinheiro.

14 gadgets e acessórios para mais produtividade

Temporizador digital LIORQUE Temporizador de cozinha digital temporizador multifuncional com função de relógio, ajuste rápido, 3 níveis de volume, suporte magnético, suporte dobrável (1 peça). Ver na Amazon

Desk Mug Contigo Streeterville Desk Mug, vaso de café isolado com alça de aço inoxidável, vaso de café para levar com tampa, mantém o calor até 5 horas, ótimo para escritório ou lar, 410 ml. Ver na Amazon

Webcam Full HD 1080P UGREEN Webcam Full HD 1080P 30FPS USB A PC Câmera 2 Microfone Incorporado 85° Ângulo de Visão para Windows MacOS Linux Suporta Youtube Streaming Video Chamadas Zoom Videoconferência (Cinza). Ver na Amazon

Apoio para os pés ergonómico Apoio para os pés ergonómico Fellowes para escritório, ajustável em altura, com superfície de massagem antiderrapante, alivia a tensão e melhora a circulação, certificado FIRA, cor preta. Ver na Amazon

Aquecedor de canecas MQFORU Aquecedor de canecas com 9 configurações de temperatura, aquecedor de café de 36 W com horário de 1 a 9 horas, 4 horas de desconexão automática, aquecedor de velas para café, chá, leite, vela. Ver na Amazon

Extensão de tomadas com 8 entradas Brennenstuhl Super-Solid extensão de tomadas com 8 entradas e proteção contra sobretensões até 13.500A (com cabo de 2,5m e interruptor, extensão elétrica de policarbonato inquebrável) Preto/Cinza Ver na Amazon

ProtoArc Rato ergonómico ProtoArc Rato ergonómico, EM11 NL sem fios mini vertical rato ótico recarregável com 3 portas de dispositivo (2 x Bluetooth e USB), 3 dpi ajustáveis para computador, iPad, Mac, Windows - preto. Ver na Amazon

Soundcore Q20i Auscultadores sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído ativo híbrido by Anker, reprodução ANC de 40 horas, áudio Hi-Res, personalização via App, modo de transparência, graves Ver na Amazon

Quadro branco de secretário Amazon Basics Quadro branco apagável a seco para secretária com organizador e acessórios, 40,6 x 4,8 cm, Branco. Ver na Amazon

BENFEI Suporte para computador portátil com Docking Station Suporte para computador portátil com Docking Station USB C 7 em 1, HDMI 4K@60Hz, ranhura SD e micro SD, carregamento rápido de 100 W, 10 Gbps com 1 USB C 3.2 e 2 USB A 3.2, compatível com MacBook Pro/Air, iPad Pro/Pro, iPro. XPS. Ver na Amazon

Carregador sem fios com MagSafe Estação de carregamento iPhone 3 em 1 para Apple Watch, carregador sem fios indutivo para iPhone Air 17 16 15 14 13 12, Apple Watch, AirPods Pro com adaptador rápido. Ver na Amazon

Elgato Stream Deck Scissor Keys Controlador de fluxo com teclas macro personalizáveis para OBS, Twitch, Discord, Teams, Photoshop e muito mais: Windows 10, macOS 13 ou posterior. Ver na Amazon

Plaud Note Pro Gravador de voz AI Plaud Note Pro Gravador de voz AI com capa de transcrição IA resumos multidimensionais gravação dupla inteligente até 50 horas reuniões chamadas entrevistas conversas aulas Teams. Ver na Amazon

reMarkable Pack Pack avançado Paper Pro Move | Tablet de tinta eletrónica, ecrã a cores de 7,3" + lápis Marker Plus com borracha integrada capa Book Folio polímero basalto. Ver na Amazon

Estes dispositivos ajudam a simplificar tarefas do dia a dia, automatizar rotinas e manter os equipamentos sempre prontos a utilizar.

Para consumidores que já tinham em mente atualizar o seu setup ou adquirir novos acessórios tecnológicos, os Prime Day podem ser o momento ideal para fazê-lo com uma poupança considerável.

Leia também: