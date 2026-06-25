Windows 11 faz cinco anos e a Microsoft parece ter encontrado a fórmula certa

A Microsoft está a celebrar um momento histórico. Chegou o quinto aniversário do seu agora famoso Windows 11. Certamente não foram cinco anos fáceis para a empresa de sistemas operativos, mas as coisas parecem estar a mudar.

O Windows 11 faz cinco anos

Muitas pessoas ainda têm o Windows 10 nos seus PCs, mas já passaram exatamente cinco anos desde que a Microsoft apresentou o seu novo e melhorado sistema operativo, o Windows 11. Na altura, a empresa prometeu que esta versão seria uma atualização sem precedentes. No entanto, o seu lançamento e os anos que se seguiram não foram isentos de desafios.

Desde o início encontraram uma forte resistência por parte dos seus milhões de utilizadores. O Windows 10 funcionava perfeitamente, pelo que não havia nada que os motivasse a atualizar. Para que tenha uma ideia, o Windows 11 só ultrapassou o Windows 10 em número de utilizadores em julho de 2025. Hoje, a plataforma goza de uma vantagem confortável, com uma quota de mercado superior a 70% do mercado global de PCs.

No entanto, isto não se deve à escolha do utilizador, mas sim ao facto de o fim do suporte à versão anterior ter obrigado muitos a atualizarem. Embora seja verdade que o Windows mudou a história da tecnologia, o Windows 11 é atualmente, para muitos, um verdadeiro desastre. O próprio Satya Nadella começou a usar uma palavra que os utilizadores não ouviam ou sentiam há muito tempo: "fãs ".

Microsoft tem a fórmula certa

Parece que a Microsoft percebeu que ter 1,6 mil milhões de utilizadores não é muito útil se quase toda a gente a detesta e olha com desdém para outros sistemas operativos como o Linux. Esta crise de confiança atingiu mesmo os mais altos escalões da Microsoft. A Microsoft deixou claro que os utilizadores já não podem ser ignorados se a empresa não quiser que as pessoas comecem a considerar outras opções.

Lançaram uma reformulação completa para 2026. O objetivo é eliminar todos os problemas que os têm afetado nos últimos cinco anos. Além disso, propuseram que o Windows 11 deixe de consumir tantos recursos do computador. No entanto, o sucesso aqui não depende apenas do trabalho que realizam. Depende também da perceção.

Se os utilizadores sentirem que, após a mudança, os seus PCs estão novamente rápidos e não bloqueiam com tanta frequência, a confiança na Microsoft poderá regressar ao seu antigo patamar. O problema é se acontecer o contrário.. Agora, o foco está nos sistemas com chips concebidos para inteligência artificial e em funcionalidades únicas como o Recall , apenas disponível nos novos PCs Copilot+.