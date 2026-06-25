Vamos cortar a relva com Lawn Mowing Simulator 2?

Eis um simulador perfeito para quem gosta de cortar relva ou jardinagem no geral e não tem possibilidades para o fazer: Lawn Mowing Simulator 2. Já tem uma demo...

Lawn Mowing Simulator 2 é a continuação do popular simulador de jardinagem, trazendo uma experiência mais profunda, mais realista e muito mais variada do que o primeiro jogo. O jogador vai gerir um pequeno negócio de jardinagem e terá ao seu dispor um vasto leque de ferramentas licenciadas (Kubota, SCAG, STIGA) para o levar a bom rumo.

Dito isto, retirem os vossos corta-relva da garagem, vistam as vossas vestimentas de jardinagem e preparem-se para entrar em ação, pois Lawn Mowing Simulator 2, que se ainda encontra longe de ser lançado, já tem uma demo jogável no Steam.

Lawn Mowing Simulator 2 permite aos jogadores experimentarem a tecnologia de ponta no que respeita a máquinas de cortar relva. Trata-se da sequela de um jogo relativamente bem recebido pela comunidade e que reconstruído de raiz para apresentar um aspeto ainda mais natural e realista, permitindo que milhões de fios de relva sejam aparados no decorrer das lides de jardinagem dos jogadores.

Com um aspeto mais realista, a variação da altura e densidade da relva oferece agora aos jogadores uma indicação mais clara da espessura de cada área e de como ajustar a altura e a velocidade de corte em cada secção do relvado.

Não só a relva e as ervas daninhas precisam de ser aparadas, como também as folhas caídas das árvores próximas precisam de ser recolhidas. Para tal, o jogo disponibiliza também, o novíssimo soprador de folhas (um novo equipamento introduzido em Lawn Mowing Simulator 2). Sopre centenas de folhas de uma só vez, recolhendo-as e armazenando-as numa lona para tornar a área impecavelmente limpa.

Com lançamento previsto para Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X ainda este ano, Lawn Mowing Simulator 2 permitirá a criação de uma nova carreira no mundo da jardinagem. O jogador poderá desenvolver o seu próprio negócio numa experiência relaxante e gratificante de corte de relva, utilizando equipamento licenciado para realizar trabalhos em diversos locais nos EUA, desde jardins residenciais a áreas comerciais.