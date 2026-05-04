Japão está a construir drones militares feitos de… cartão. Isso mesmo!

O Japão está a explorar uma solução tão inesperada quanto engenhosa para a guerra moderna: drones feitos de cartão canelado, com um custo de apenas 2000 a 2500 dólares por unidade e que podem ser montados em cinco minutos. A tecnologia levanta questões sérias sobre o futuro da defesa aérea e da guerra.

As guerras na Ucrânia e no Irão ensinaram que drones baratos e descartáveis, usados em grande escala, podem ser tão valiosos estrategicamente quanto armamento de precisão de alto custo.

Aliás, foi precisamente o modelo iraniano Shahed que ganhou notoriedade quando a Rússia passou a utilizá-lo em massa após a invasão da Ucrânia em 2022.

Lançados em grande número e a uma fração do custo de um míssil Tomahawk, estes drones revelaram-se uma arma altamente eficaz. Não tardou até que os Estados Unidos respondessem com engenharia inversa do design, dando origem ao Lucas, posteriormente utilizado em ataques contra alvos iranianos.

Startup japonesa promete preço competitivo

É neste cenário que entra a Air Kamuy, uma startup japonesa cujo diferencial está num material improvável: cartão canelado.

O ministério da Defesa do Japão reuniu-se recentemente com a empresa, num sinal claro de que Tóquio pretende assumir um papel de liderança na produção de drones de baixo custo, um segmento que está a redefinir a lógica da guerra moderna.

O modelo em destaque é o AirKamuy 150, um drone de asa fixa multifunções que é comparado conceptualmente ao Lucas americano e ao Shahed iraniano.

Contudo, distingue-se pelo preço. Enquanto cada Lucas custa cerca de 10.000 dólares, o drone de cartão da Air Kamuy fica por até 2000 a 2500 dólares/unidade, subindo até aos 3000 dólares, segundo algumas fontes.

Além disso, é ligeiramente mais rápido, atingindo os 120 km/h face aos 101 km/h do Lucas, e consideravelmente mais leve.

Cartão monta-se em cinco minutos e cabe numa mochila, mas...

A montagem do AirKamuy 150 é feita manualmente em cerca de cinco minutos, não requer instalações especializadas e pode ser realizada por qualquer empresa com acesso a cartão canelado convencional.

A estrutura dobra em plano, o que simplifica o transporte e a logística em zonas de conflito. No terreno, este detalhe pode fazer toda a diferença.

Para já, a empresa posicionou os seus drones principalmente para treino de tiro ao alvo, testes e aplicações civis como entregas de encomendas e resposta a emergências.

Contudo, o interesse do ministério da Defesa aponta para uma trajetória de uso militar. Aliás, a Air Kamuy já publicita os "ataques em enxame" como uma das utilizações possíveis, e o cartão descartável pode revelar-se o material ideal para os construir, dado que os drones suicidas não necessitam de blindagem espessa.

Apesar das vantagens, o AirKamuy 150 funciona a energia elétrica e tem uma autonomia de voo de cerca de 80 minutos, o que limita o seu raio de ação a missões de curto alcance.

O Lucas, por sua vez, é movido a motor de combustão e consegue percorrer até 824 quilómetros, uma diferença significativa para cenários que exijam penetração profunda em território inimigo.

O futuro pode colapsar a defesa aérea convencional?

A verdadeira importância do AirKamuy 150 pode não estar no dispositivo em si, mas naquilo que representa. À medida que os drones se tornam cada vez mais autónomos, o desenvolvimento de software de "enxame" com Inteligência Artificial poderá permitir que dezenas ou centenas de unidades atuem em conjunto com mínima intervenção humana.

Se materiais baratos como o cartão reduzirem a barreira de entrada para a construção de conjuntos de drones maiores, a defesa aérea pode sofrer uma transformação profunda.

Sistemas de defesa concebidos para abater mísseis de alto custo podem revelar-se impotentes perante uma nuvem de drones de cartão que custam uma "ninharia".

O AirKamuy 150 ainda não foi testado em combate real, e o seu alcance reduzido é uma limitação séria. Contudo, a ideia de que um drone de guerra pode ser feito de cartão, montado em cinco minutos e produzido em massa por qualquer fábrica é suficientemente disruptiva para justificar atenção.

O ministério da Defesa japonês acredita no potencial.

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